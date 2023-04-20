华盛顿 - 根据维吾尔人权项目(Uyghur Human Rights Project)发布的最新报告，目前在美国寻求政治庇护的维吾尔人在等待庇护案得到解决时承受着巨大的压力，有些人已经等了八年以上。

题为《刻不容缓：维吾尔人受困美国庇护制度》的报告称，近年来从新疆逃往美国的在美维吾尔寻求庇护者由于收入有限而面临身心健康挑战和经济压力。与仍然处于危险之中的家庭成员分离也会增加他们的压力和焦虑。

“此外，维吾尔族寻求庇护者还必须应对美国庇护程序长期拖延带来的不安全感，尤其是在他们的财务、身体和精神健康方面，”报告称。

该报告基于对在美国寻求庇护的八名维吾尔人的采访。该报告采用网络抽样和计算机辅助定性数据分析(CAQDAS)平台来分析采访并确定主题。此外，还通过Google搜索引擎研究了关于维吾尔人在政治庇护过程中的经历。

“由于采访参与者的庇护申请仍在审批过程中，且维吾尔人在海外极易受到中国跨国打压的影响，因此所有身份细节均已删除，”报告称。

报告称，庇护系统中的大多数维吾尔人案件都卡在开庭日期上，截至2023年3月，等待开庭的时间从两年到八年不等。

“目前有500至1,000名维吾尔人被困在美国的庇护系统中，其中一些人已经等待了八年多的时间才能解决他们的案件,”报告说。

美国维吾尔协会估计，截至2022年9月，有300起未解决的庇护案件，涉案人数可能在500 至 1,000 人。

据报告作者、维吾尔人权项目研究主任亨利克·萨兹耶夫斯基(Henryk Szadziewski)称，作为其协调美国政府应对暴行和帮助恢复工作的使命的一部分，由美国白宫领导的美国预防暴行工作组应该集中精力解决庇护积压问题。

“具体来说，特别工作组应该与美国维吾尔社区合作，制定一项行动计划，以便能够迅速裁定维吾尔人提出的庇护申请，”萨兹耶夫斯基对美国之音说。

萨兹耶夫斯基还强调，慈善机构和人道主义组织应与美国的维吾尔族社区组织合作，为面临案件长期拖延的维吾尔族寻求庇护者提供更多援助。

“这种伙伴关系可以帮助处理申请流程、工作许可申请以及因长期等待庇护决定而产生的其他需求，”萨兹耶夫斯基说。

维吾尔人权项目敦促美国庇护系统迅速解决悬而未决的申请，并提出了14项行动建议，以缓解寻求庇护者所经历的困境。这些建议包括敦促国会、美国公民及移民服务局(USCIS)、白宫领导的预防暴行机构间工作组、国土安全部、司法部和民间社会行动者采取行动。

“为了优先处理美国政府承认的种族灭绝和暴行罪行的受害者和幸存者的寻求庇护者，例如中国政府对维吾尔人、哈萨克人和其他突厥人犯下的罪行，国会应指示美国移民局制定适当的程序，”萨兹耶夫斯基告诉美国之音。“此外，为了有效应对维吾尔种族灭绝，立法者必须强调需要足够的资金来减少美国公民及移民服务局的庇护处理积压。为实现这一目标，国会应考虑在 2023 财年通过一项针对USCIS的补充资金条款。”

中国被指控违反维吾尔人的人权，包括大规模拘留、强制劳动和绝育等。美国特朗普和拜登政府已确认中国当局对维吾尔人的待遇为种族灭绝，并对中国的一些官员和公司实施了制裁。然而，中国否认这些指控，并声称其在新疆的政策是为了打击恐怖主义，促进稳定和经济发展。

据美国公民及移民服务局称，美国公民及移民服务局致力于促进减少障碍和恢复对移民系统信心的政策；增加获得合格移民福利的机会；并重申美国的人道主义价值观。

美国公民及移民服务局发言人表示，美国公民及移民服务局领导层致力于使用所有可用的政策和运营改进来减少待处理案件的数量和整体处理时间。

美国公民及移民服务局发言人说：“机构人员的任务是解决悬而未决的处理问题，并对基本程序进行修改，以实现新的效率，同时确保移民系统的完整性和安全性。”