網文揭祕：拼多多嚴苛的內部管理手段

【新唐人北京時間2023年04月21日訊】今年3月份，多家媒體報導了中國購物平台拼多多利用安卓系統漏洞，使用惡意代碼，獲取用戶隱私，採集競爭對手信息等手段進行不正當競爭。最近，又有自媒體文章揭秘拼多多「嚴苛的內部管理手段」，包括壓制員工和高薪誘惑。

4月18日，大陸微信公眾號「互聯網大廠吃瓜」發文章《揭祕拼多多內部嚴苛的員工管理手段》，揭露拼多多如何通過高薪和篩選員工、壓制員工，預防泄密和維持運轉的，但目前這篇文章已經被刪除。

針對拼多多使用的「奇特」不正當競爭，該文章特別舉例：一年前，在北方某縣城，拼多多和其他公司的買菜業務競爭，拼多多祭出「奇招」，通過app中的「神奇代碼」，攻擊該地區用戶使用的其他公司的團購應用，強行消耗用戶手機cpu，讓手機卡頓，使得用戶難以正常使用其他公司的社區團購，使拼多多在該地區獲得用戶「廣泛好評」。

文章說，拼多多的app還修改了用戶手機系統統計的耗電量數據，既避免了自己做的手腳被普通用戶發現，還能栽贓到其他應用身上。至今，修改耗電量統計數據的代碼，在被公開的拼多多惡意代碼中還能看到。

文章表示，拼多多惡行被曝光後，拼多多在其更新的版本上已刪除了這些漏洞，並於3月初解散了開發漏洞的工程師和產品團隊，但是還保留了20人核心骨幹，繼續研究挖掘更隱蔽和難以被取證的漏洞。

文章還說，據研究，儘管那些漏洞已被刪除，但底層代碼仍存在可隨時重新激活。為了掩蓋「罪證」，拼多多對公司電腦大範圍的清理數據，公司電腦直接格式化，BYOD設備（使用個人電腦用於辦公的設備）清理公司數據。

文章說，拼多多敢於建立這樣的技術團隊還不被泄露，有以下幾個方面的原因：

1.「啞巴員工」，就是刻意淘汰掉喜歡對外發聲者，在面試階段，調查面試者是否經常在脈脈、微博、知乎等公開平台發文，以評估面試者是否是潛在的「意見領袖」。並且，對於敏感崗位，不招實習生，因擔心商業間諜，不招競爭對手公司離職者。

2.高薪誘惑，文章引述知情人爆料說，拼多多社招薪資是市場價的1.5～2倍左右，技術核心骨幹，薪資範圍一般在500W+，即使最低的剛招進來的應屆生，其薪資範圍也達到平均60w，每年一次晉升，兩次加薪，正常每年普漲30%，績效墊底也可漲10%左右。

3.嚴防死守，文章介紹，拼多多對員工除了日常的強壓管理，「防員工猶如防賊」。在公司內部，各部門之間設置嚴格的壁壘，全員花名，內部IM沒有組織架構，找接口人需要靠熟人引薦；內部橫向溝通也非常少，拉超過10人會議，就會被批評。

員工行動也受到嚴格限制，員工只有所在樓層的門卡權限，其他樓層無法進入；辦公區有攝像頭360度監控。

此外，員工私人社交也被嚴格管控，禁止員工私自建微信群，一旦發現，HR監督刪除、解散；禁止員工在微信發任何文件，如果發了，HR直接問詢、扣手機；一旦懷疑泄露信息，HR直接查員工微信、脈脈 ，甚至體檢女員工是否懷孕，半年內不允許懷孕。

據知情人爆料，「hr會在脈脈上扮演爆料者，常年用無效信息和釣魚提問污染時間線，現在脈脈上除了討論租房、出二手、問什麼時候re（review，績效評估調薪季），沒有什麼有價值的信息，大家心照不宣。「

4.離職扒層皮，文章說，不適應拼多多企業文化想要逃離的人，也要被扒層皮。競業官司上，拼多多基本無一敗訴，「前員工」也必定會背上高額的違約金。

文章介紹，對於所有員工，HR監督微信群全退出才可允許離職；發起離職流程後，須至少脫敏2週，特殊崗位甚至有長達3個月的脫敏期，內部系統權限關閉，期間不發工資。

對於敏感崗位（包括商分、產品、研發）均會發起競業；對高敏人員，HR將追蹤要入職的下一家公司，確定非競爭對手企業，才給離職證明。讓離職人員從「競業」走向「失業」。

同時，拼多多對內公開了去競爭對手的人員列表，提醒員工注意防範；對外，利用業界的獵頭和HR資源人脈，為其提供員工去向，嚴查去競爭對手公司的競業人員。

文章舉例說，某個採購主管，離職去競爭對手公司，被拼多多發現發現後，拼多多安排調查競業，並由內部監察嚴查舞弊，最後不僅賠了競業違約金，還被送進了監獄。

最後，文章說，拼多多能在電商巨頭林立的夾縫中迅速崛起，靠的就是這種「病毒式」的裂變和「極致性價比」的商品。

（責任編輯：李酈）

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