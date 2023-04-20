2023年中國連遭10次沙塵暴 易誘發多種疾病

【新唐人北京時間2023年04月20日訊】近期，中國持續遭受沙塵暴襲擊，並影響到台灣、韓國、日本等地。科學研究發現，沙塵天氣會增加患糖尿病、認知症得風險。

中央氣象台4月19日繼續發布沙塵暴藍色預警，北京、河北、內蒙古、新疆、甘肅、寧夏、山西等地繼續遭受沙塵暴襲擊。

今年以來，中國已出現10次沙塵暴。19日，甘肅酒泉、白銀等地發布沙塵暴黃色預警。蘭州中川機場能見度400米，至中午12時，返航、備降航班超過100架次。

沙塵天氣分為浮塵、揚沙、沙塵暴、強沙塵暴和特強沙塵暴5個等級，浮塵或揚沙天氣的水平能見度在1公里至10公里之間，沙塵暴水平能見度小於1公里，強沙塵暴水平能見度小於500米，特強沙塵暴則小於50米，俗稱「黑風」。

遭受沙塵暴襲擊的城市，空氣污染都十分嚴重。但中國中央氣象台首席預報員桂海林卻聲稱，沙塵天氣「並不是需要根治的一個天氣」，對全球的生態系統存在「有利」的地方，引發輿論質疑。

醫學領域專家分析，沙塵暴對健康的影響遠超過外界想像，空氣污染會導致人產生多種疾病。

4月5日，哈佛大學陳曾熙公共衛生學院等機構的科學家們通過研究發現，空氣污染物（PM2.5）會增加患認知症（Dementia Disease）的風險，而且對心臟、糖尿病、呼吸道也會造成影響。

2019年3月，北京阜外醫院和美國艾莫瑞大學（Emory University）研究人員發布在《國際環境》（Environment International）期刊上的一份研究指出，空氣中的細懸浮微粒（PM2.5）每立方公尺增加10微克時，罹患糖尿病的風險會升高約16%。

2020年阿茲海默症協會國際會議（AAIC）上，《Lancet》委員會發表了認知症預防措施，提出改變12個危險因素，可預防或延遲多達40%的認知症病例，其中空氣污染占2.3%。

另外，英國蘭開斯特大學（Lancaster University）教授馬厄（Barbara Maher）與來自美國及墨西哥的學者，通過分析63名交通事故中年輕死者的心臟細胞樣本，發現每克心臟細胞樣本有20億至220億顆微粒，數量比9名污染較少地區的樣本多2至10倍。

空氣污染也對老年人的健康造成嚴重影響。2019年，台灣國衛院PM2.5前瞻性老人世代追蹤研究發現，PM2.5每增加1微克／立方米，會顯著造成老人一個年度間肌肉量下降0.2%，脂肪量增加0.28%。

研究指出，空氣污染中很多物質會刺激全身發炎反應和過氧化物的產生，抑制人體肌肉細胞生成，促進細胞的老化，導致肌肉減少，長期可能達到肌少症的程度。這項研究是國際上首次發現。

（責任編輯：唐穎）

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