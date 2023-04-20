黑龍江因燒秸稈罰1.782億？ 分析：中共瞎折騰

【新唐人北京時間2023年04月21日訊】中共官媒報導稱，截至3月3日，黑龍江省因露天焚燒秸稈，行政拘留185人，罰款1.78億元。有輿論認為，不讓燒荒的政策違背常識，是瞎折騰。

週四，黑龍江省官方稱，因露天焚燒秸稈罰款1.782億元，都是扣撥的地方財政資金，沒有對個人進行處罰。

這一說法受到質疑。黑龍江省農民栗女士表示，當地政府要求農民統一燒荒，否則將面臨罰款。

黑龍江省農民栗女士：「自己燒是不行，自己燒它（中共當局）就該罰你了。有巡邏隊，看哪兒冒煙，不行，不讓燒。燒秸稈的時候都是統一燒，省裡啊，縣裡啊，統一下來文件了，好比說，明天燒秸稈，兩天必須都燒完。」

栗女士認為，燒秸稈對土地有好處。不讓燒荒，增加了農民的負擔。

栗女士：「自己燒吧，實際上沒多大污染，秸稈燒到地裡有好處，沒有壞處。燒荒的地方（莊稼）長得還好，像肥料似的。（當局）不讓燒也沒辦法，紮成一片一片的捆上，往出拉，扔了，費事！」

江蘇宜興時事評論人士張建平表示，不讓燒荒並不能真正解決環保問題。

江蘇宜興時事評論人士張建平：「你這個國家真的關心環保的問題的話呢，那麼一定在農具上，就是收割機上，那麼一定要解決這個問題。怎麼樣把這些桔桿一面收割，一面把它打碎，積肥，放到土地下，它就不會產生這個煙塵。說煙塵會造成嚴重污染，那我是不信的。它這個秸稈過去全部燒掉的呀。」

張建平認為，不讓農民燒秸稈違反常識，是瞎折騰。

張建平：「又是個違反常識的政策，增加農民的負擔。農民總是燒這個秸稈是為了增加土地的肥力的。你統一一下子在一天、兩天內燒，環境能承受得了嗎？（時間）長一點呢，影響力就更小一點嘛。（當局）沒有這方面的常識，但它有這方面的權力。那他就可以瞎折騰，胡作非為，亂來！」

新唐人電視台記者趙鳳華、意如、劉芳採訪報導

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