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（中央社台北21日電）韓國反感中國的民意日增，北京官媒環球時報卻說，皆因韓國媒體不負責任炒作「歸罪中國」，還說也可能是中國近年發展迅速，韓國人心態上無法適應而吃味。

報導指出，據首爾大學統一和平研究院從2007年起執行的追蹤民調發現，2008至2022年，認為中國對朝鮮半島和平構成威脅的受訪者比例，從14.6%攀升至44%。

韓國峨山政策研究院2020年12月公布的調查結果顯示，66.3%的韓國受訪者認為，中國的發展對韓國造成負面影響，同時絕大部分韓國人則視美國為最親近國家，顯示韓美同盟關係具有相對穩固的民意基礎。

斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心（CEIAS）去年執行中韓民間關係的調查，81%的韓國受訪者對中國持負面或非常負面的態度，而且是56個調查國中最高。

韓國東亞研究所所長禹守根分析，雖然CEIAS的這項民調採樣小，但韓國國民尤其是年輕人對中國的負面認知一直存在，厭中情緒近年確實越來越嚴重。

報導說，2021年11月，韓國現代中國學會曾舉辦學術會議，探討「如何看韓日反華情緒擴散」，會中首爾市立大學漢語文化系的學者公布，2018年以韓中日三國20多歲大學生為對象的民調結果。

其中韓國青年對中國的好感度為2.14分（滿分5分），對日本的好感度為2.83分，而且越是自詡進步的韓國青年對中國好感度越低。

此外，在中國武漢爆發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情也是韓國民眾厭中的主因之一。峨山政策研究院的調查顯示，造成韓國民間對中國認知惡化的原因中，疫情曾高居第2。

對於當前韓國民意的趨勢，環球時報指出，皆因韓國媒體不負責任炒作歸罪中國。

報導舉例，像是4月中旬發源於蒙古高原的沙塵暴侵襲韓國，於是韓媒爭相抨擊並說「韓國是中國環境污染受害者」，韓國人愛吃的泡菜很多從中國進口，但民調顯示，逾50%韓國人不信任中國農產品的安全性或品質。

環球時報卻沒有提及，另個官媒央視往昔曾披露湖南噁心土坑酸菜震驚各界，以及廣東電視台今年也跟進製播，汕頭市工人赤腳踩踏醃製酸菜的報導。

環球時報報導還說，有關於「竊取韓國技術或剽竊知識產權」、「中國人在韓購房置地導致房價上漲」等，都是韓國媒體扣帽子，更刻意誇大「中國人在韓國犯罪」。

環時訪問長期關注中韓關係的上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌，則是把韓國厭中民意增加歸咎於沒法接受中國迅速成長，仍固守原有利益觀和優越感的心態。

詹德斌說：「韓國民間對華認知出現偏差的根源在於中韓實力對比發生了結構性變化。」又說中韓實力對比已發生實質逆轉，但韓國社會仍俯視、甚至貶低中國，特別是民主化世代的年輕人更以制度優勢自居。

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環球時報的報導還把美國拖下水指出，韓國長期奉行「安美經中」（安全上依靠美國、經濟上依靠中國）的對外政策，但隨著美國對中國政策從合作轉向競爭，自然也影響普通民眾對中國的認知。

詹德斌表示，化解韓國日益厭中的解方，包括盡快升級中韓自由貿易協定與加強科技等領域合作之外，兩國民眾和媒體都要「平視」對方，並藉由頻繁交流化解心理障礙。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120421