桃園平鎮新街溪庭芳橋段附近出現大量泡沫並有油漆氣味，環保局接獲通報，前往抽驗水質。（取材黃敬平臉書）

2023/04/22 08:08

首次上稿 04-21 23:01

更新時間 04-22 08:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府環保局20日傍晚接獲市議員黃敬平轉報民眾陳情，指位於平鎮區滿庭芳橋出現大量泡沫並有油漆氣味，隨即派遣多位稽查員前往稽查，兵分3路與派出所員警及民眾訪談，再依水路及周邊工廠製程特性，經鎖定目標後，於21日前往從事金屬表面處理業的工廠稽查，發現其放流槽廢水產生泡沫及含有油漆味，並發現廢水處理場有不明繞流管線，環保局依違反水污法第14條規定告發，將處6萬元以上600萬元以下罰鍰，並要求限期改善。

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這家工廠從事鋁圈鋼圈鑄造、烤漆及噴漆等生產製造工作，領有市府核發的水污染防治許可及固定污染源操作許可，經環保局稽查後，發現放流槽廢水會產生泡沫及含有油漆味，與河川泡沫性質及民眾敘述一致，再查核其處理程序，發現混凝槽、pH調整槽及慢混槽，分別設有3條管線連接至其它槽體，且暫存槽接有3條管線通往放流槽。

另外，稽查員同步檢核該公司空氣污染防治設備，發現作業中的洗滌塔進氣流量為0，未開啟防治設備，未依許可證內容操作，依違反空污法第24條規定告發，將處10萬元以上2000萬元以下罰鍰。

環保局呼籲企業要秉持社會責任，務必要妥善依規定處理製程所產生的污染物，切勿將處理成本轉嫁給市民。另民眾若有發現污染情形，可撥打公害報案專線0800-066666及（03）335—4943通報，稽查員將立即前往稽查，遏止污染情形持續發生。

新街溪滿庭芳橋段附近出現大量泡沫並有油漆氣味，桃市環保局接獲通報，鎖定目標至該工廠稽查，將開罰。（桃市環保局提供）

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