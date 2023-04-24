美媒：蘭州泄漏事故暴露中國病毒實驗室安全隱患

【新唐人北京時間2023年04月25日訊】《華盛頓郵報》近日發表的調查報導，揭示了中國病毒實驗室管理糟糕，且存在嚴重安全隱患的問題，其中詳述了甘肅蘭州布魯氏菌泄漏重大事故的來龍去脈。報告認為，武漢病毒實驗室的安全設施不達標，而導致病毒泄露，或是新冠疫情爆發的原因之一。

近日，《華盛頓郵報》（簡稱「華郵」）的兩位資深調查記者喬比·沃里克（Joby Warrick）和大衛·威爾曼（David Willman）共同撰寫的一篇調查報導，深入探討了COVID-19疫情爆發的原因。

這篇題為《中共實驗室安全問題蘊含新的大流行危險》的報導指出，薩斯疫情過去後，中共為了與歐美爭奪生物科技霸權，投入了大量資金興建實驗室進行病毒研究，但安全設施與培訓沒有跟上，導致事故頻出。如果放任中共實驗室的安全問題不解決，再度發生一場大流行疫情的情況就難以預防。

在這篇報導中，兩位記者特別講述了2019年7月下旬甘肅蘭州發生的布魯氏菌泄漏事故。這起事故發生後中共官方曾竭力掩蓋，但希臘傳染病專家喬治斯·帕帕斯（Georgios Pappas）經過實地調查後，在《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）雜誌上發表報告，揭開了這個泄露事件的來龍去脈。

據《華郵》的報導，蘭州生物藥廠布魯氏菌泄漏事故發生的直接原因是，該公司在生產獸用布魯氏菌疫苗過程中使用了過期的消毒劑，使得大批細菌未被消毒劑殺死就通過廢氣排出。廢氣中包含的易於霧化的病原體借著東南風擴散，飄向了附近的居民公寓樓和獸醫學校。

病菌泄露事故發生後，製藥廠並沒有對附近的居民發出警告，導致生活在藥廠下風的人們沒有任何機會來保護自己。

在接下來的幾週中，首先是附近獸醫學校的學生開始出現無法解釋的症狀：關節疼痛、發燒、異常疲勞，學校研究部的實驗室小鼠也開始生病，甚至發生了孕婦分娩出死嬰等十分反常的現象。

甘肅省衛生部門的數據顯示，當時接受過測試的7萬人中，有一萬多人的血清呈陽性。但蘭州衛健委聲稱，那只是抗體呈陽性，並非感染布魯氏菌病。

帕帕斯說，這起導致一萬多人被感染的病菌泄露事件「在官方數據中找不到（相關資料）」，「好像這些患者從未存在過」。

在中共官方的輿論鎮壓下，蘭州事故在全球媒體報導中幾乎銷聲匿跡，因為中共官方將此事輕描淡寫描述為一個小事故，聲稱該事故不會導致人得病。

《華郵》的報導指出，蘭州事件的來龍去脈為研究人員調查新冠病毒起源提供了一個認知線索。美國和國際科學家、議員對中共病毒事件的多次調查都聚焦到了中國實驗室事故的嚴重問題，中國的病毒實驗室安全問題不解決，這樣的泄露事故就有可能再次出現，從而引發另一場疫情大流行。

《華郵》的報導進一步指出，在薩斯（SARS）疫情之後，中共當局為了在生物科技方面趕超美國和西方國家，投入數十億美元的資金建造了數十個實驗室，並鼓勵包括基因工程、實驗性疫苗和治療學領域的尖端研究，其中就包括於2018年開始全面運作的武漢病毒研究所BLS-4級別的病毒實驗室，在那裡對最致命的病原體進行研究。

然而，快速興建的實驗室並沒有完善的安全保護措施。調查顯示，中共實驗室存在安全設備短缺、員工缺乏安全培訓的問題，甚至存在將經過試驗的動物非法出售；被污染的實驗室廢物被沖入下水道等等現象。

根據《郵報》調查的資料，儘管武漢BSL-4實驗室最初是根據法國設計建造的，但中共官員逐漸將法國合作夥伴拒之門外，並用當地未經在BSL-4條件下進行過測試的物資取代了一些昂貴的、具有安全功能的物資，這些包括密封材料、空間過濾系統和監視設備等。

2018年，美國科學家在訪問了武漢的BLS-4實驗室後曾經指出，武毒所「嚴重缺乏經過適當培訓的技術人員和調查人員，以便安全地經營這個高風險等級的實驗室」。

另一份調查報告則提到，2019年10月一名中國檢查員在訪問武漢大學運營一個BSL-3實驗室後，曾在報告中披露，「實驗室裡有很多碎片」，實驗室條件「擁擠而混亂」，「實驗和起居區……沒有分開」，以及「化學垃圾和家庭垃圾混合在一起」。而武漢大學的這個BSL-3實驗室與武漢病毒所相去不遠。

報導引述專家們的觀點指出，安全設施和制度的不達標問題因中共的官僚機制而加劇，因為中共的野心導致苛刻目標的設定，問題一出現就反射性地掩蓋，並阻止任何公眾了解缺陷。而這就是中國的實驗室為什麼會出現事故頻發的重要原因。

（責任編輯：李明）

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