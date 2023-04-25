金管會今 (25) 日表示，公司治理藍圖發布十年以來成效，上市櫃公司公司治理表現逐年提升。目前，金管會正著手研議推動機構投資人「共同議合」平台，預計明 (2024) 年上路，對於被外界稱為「可成條款」，證期局主秘黃厚銘澄清表示，共同議合平台不是針對個案，而是針對 153 家所有已簽署機構投資人盡職治理守則的機構投資人。

金屬機殼廠可成的外資機構投資人不滿意股利分派，發起網路連署，要求可成修改公司章程，將股利政策改由股東大會決議。金管會公布「上市櫃公司永續發展行動方案」，其中一項重點為推動機構投資人共同議合，被視為「可成條款」。

黃厚銘表示，共同議合條款不是針對個案，而是針對所有已簽署機構投資人盡職治理守則的機構投資人，截至 2023 年 3 月底，已有 153 家機構投資人簽署，其中包括國內金融機構、退休基金等機構投資人 148 家及國外大型資產管理機構投資人 5 家。

黃厚銘表示，自 2013 年發布第一版公司治理藍圖，至今已達 10 年，推動多項措施，包括全面設置審計委員會，辦理公司治理評鑑，及推動機構投資人盡職治理等，分別從引導公司內部自發性改善及外部市場力量敦促企業實踐公司治理及永續發展，以保障投資人權益。

其中，推動公司內部自發性改善重要措施之一，即是辦理公司治理評鑑，公司治理評鑑係以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面評核，透過企業間良性競爭，讓公司自發性改善公司治理，形塑公司治理文化，第九屆 (2022 年度) 公司治理評鑑結果即將於 4 月底前公布，本次共有 928 家上市公司及 734 家上櫃公司受評，整體評鑑分數較上屆提升，足以顯見上市櫃公司於公司治理皆有持續進步，評鑑結果將於近期發布，屆時可於證交所公司治理中心或證基會網站查詢。

至於外部市場力量部分，金管會參考國際作法，督導證交所發布「機構投資人盡職治理守則」，截至 2023 年 3 月底，已有 153 家機構投資人簽署，其中包括國內金融機構、退休基金等機構投資人 148 家及國外大型資產管理機構投資人 5 家，透過該等機構投資人落實其盡職治理責任，以出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司經營階層對話與互動等議合方式，關注被投資公司營運狀況，促進被投資公司永續發展。

另為持續發揮前開機構投資人的影響力，金管會將參考英國、日本等國際上共同議合方式及衡酌國內實務，研議推動已簽署盡職治理守則之機構投資人共同議合，引導其運用適切之方式與被投資公司互動，並避免不當影響公司正常營運。

金管會於 2020 年發布公司治理 3.0，分 3 年推動相關措施，今年是最後一年，今年重要推動措施包括上市櫃公司董事長與總經理同一人者應增設獨立董事、2023 年 6 月 30 日前完成設置公司治理主管、董事應於每屆就任當年度進修達 3 小時、實收資本額 20 億元以上上市櫃公司申報永續報告書，及興櫃公司採電子投票制等，金管會提醒公司應即早因應。

金管會將持續關注國際最新發展趨勢及實務作法，從公司內部及市場外部力量深化我國公司治理，提升企業永續發展，以強化我國資本市場國際競爭力。