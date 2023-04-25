蘇丹士兵控制衛生實驗室 WHO警告「巨大生物風險」

【新唐人北京時間2023年04月26日訊】在打破新的停戰協議後，蘇丹局勢繼續惡化。世界衛生組織（WHO）週二（4月25日）發出警告，首都喀土穆存放著傳染病樣本的國家公共衛生實驗室已被部隊控制，這存在著「巨大的生物風險」。

據CNN報導，在美國斡旋下，蘇丹軍隊與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）同意停火72小時，但在宣布休戰後半天，25日，喀土穆又爆發激烈衝突。

WHO駐蘇丹代表尼瑪·賽義德·阿比德（Nima Saeed Abid）將實驗室被占領描述為「極其危險」，因為實驗室中有脊髓灰質炎、麻疹和霍亂等疾病的病原體。

據WHO稱，麻疹被認為是世界上最具傳染性的疾病之一。由於衛生基礎設施和服務中斷，在經歷或正在從災難或衝突等事件中恢復的地方，麻疹疫情可能「特別致命」。

脊髓灰質炎是一種「致殘和危及生命」的疾病，可以從一個人傳播到另一個人，並感染脊柱，可致癱瘓。霍亂是一種腹瀉病，如果人們食用受污染的食物或水，就會受到影響。在某些情況下，感染可能很嚴重甚至危及生命。

阿比德說，戰鬥人員「將所有技術人員趕出了實驗室······該實驗室被作為一個軍事基地完全處於戰鬥一方的控制之下」。但他沒有澄清是哪一方奪取了實驗室。

一位高級醫學消息人士告訴CNN，國家公共衛生實驗室已被RSF部隊接管。這位醫學消息人士表示，危險在於如果實驗室內爆發武裝對抗，那會使實驗室變成「細菌炸彈」。

WHO在給CNN的一份聲明中說，「經過培訓的實驗室技術人員無法再進入實驗室」，而且該設施已經斷電，這意味著「無法妥善管理儲存在實驗室中用於醫療目的的生物材料」。

實驗室工作人員還警告，停電還意味著血庫面臨變質的風險。

英國軍方化學、生物和核防禦部門前指揮官哈米什·德·布雷頓-戈登（Hamish de Bretton-Gordon）說，占領該實驗室引發人們對意外甚至是故意釋放有害疾病的擔憂。

「人們掌握致命的病原體並將其用於惡意活動的機會顯然很高」，他說，「我認為現在聯合國應該推動讓技術人員進入那裡，以確保實驗室的安全。」

「如果錯誤的人掌握了這些東西，他們可以把它變成一場相當大的災難。」布雷頓-戈登補充說。

隨著衝突持續，蘇丹物資嚴重短缺。一名目擊者25日告訴CNN，隨著衝突持續兩週，喀土穆的水供應短缺，食物耗盡。

出於安全原因要求匿名的這名目擊者說：「商店裡的食物完全告罄。」該州的幾家食品工廠遭到洗劫。

「至於供水，我們已經連續第十一天沒有水了。我們只能從附近的井裡取水」，目擊者說，如果有汽車，可以帶著桶或其它之類的東西到井邊。如果沒有汽車，必須拿一些小東西來取水。

24日，聯合國人道主義事務協調辦公室（UNOCHA）警告說，喀土穆及周邊地區的食物、水、藥品和燃料短缺「極其嚴重」。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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