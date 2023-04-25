新北河川又被污染 五股坑溪出現泡泡溪

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市環保局雖努力追查溪流污染，但五股坑溪日前卻再現泡泡溪，環保局表示，雖未接獲民眾陳情，但水巡員查看時，溪水已正常，環保局籲民眾發現污染迅速檢舉以利稽查。

新北市各溪流近來發現有污染現象，包括日前新莊塔寮坑溪發出惡臭、新莊潭底溝中下游遭染成粉紅色及五重溪有死魚等，近日五股坑溪被民眾發現出現大量泡沫成泡泡溪，民眾拍照後上傳臉書Facebook社團「我是五股人」，引發網友討論。

環保局向中央社表示，因水污染情形稍縱即逝，經查五股坑溪4月21日出現泡泡污染情形時，並未接獲民眾陳情報案，水巡隊員當天上午巡查時溪水正常，稽查員調閱21日至22日五股坑溪沿岸監視器畫面，也並無發現明顯大範圍河川泡泡污染情形。

環保局表示，環保局及河川巡守隊已加強巡查，也會不定期加強流域鄰近事業單位稽查。並呼籲民眾如有發現河川污染或變色時，請立即撥打1999專線通報，並提供發生的時間、地點、污染情況等線索，稽查員將掌握時效查處，避免污染源稍縱即逝。

至於近期的溪流污染稽查情形，環保局表示，新莊塔寮坑溪228連假期間發出惡臭，3月間已找到污染源並查處告發17家業者，共開罰新台幣144萬元，另也投入上百人力清除溝渠中的廢棄物異味。

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另外，新莊潭底溝中下游近期水流遭污染成粉紅色一 事，經調查發現肉品市場及染整廠等2業者有廢水處理設備故障或溢流等情形，皆依違反水污染防治法分別告發並要求限期改善。

至於新店五重溪浮現大量死魚，經調查，不排除因河川流量偏低且氣溫上升，導致溶氧無法支撐魚類生存而造成魚群死亡。經水利局、新店區公所及環保局派員進行打撈，於4月9日完成河道死魚清理，共清理出約9394公斤的魚體。（編輯：方沛清）1120425