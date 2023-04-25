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（中央社記者劉冠廷台北25日電）國民黨主席朱立倫今天會見法國參議院副議長暨友台小組主席李察一行，朱立倫說，法國及台灣在各領域已有許多合作經驗，期望未來能夠有更多機會，在高科技及其他領域與法方進行更多合作與對話。

國民黨今天晚間發出新聞稿指出，朱立倫今下午在中央黨部會見法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）一行，與會雙方就當前台法關係與兩岸議題進行深度交流，會談氣氛熱烈融洽。

針對台海局勢，朱立倫強調，面對緊張的兩岸情勢，國民黨主張必須與對岸進行「對話」（Dialogue），如同近日法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中國大陸，透過溝通有效降低風險，以維持區域和平穩定。國民黨也不僅是創立中華民國的政黨，更是在多場戰役中成功保衛台灣的政黨。因此，也特別重視「國防」（Defense），希望增強國防力量，以守護台灣人民的安全。

朱立倫表示，目前台灣綠能發電比例仍不足，執政黨冒進廢核的政策勢必將增加燃煤發電，使空氣污染及環境危害更加嚴重，這是台灣人民及國民黨都無法接受的結果。此外，台灣超過90%能源必須仰賴進口，廢核將導致台灣能源安全存量不足，對國家安全將有重大打擊。因此，國民黨將主張穩健的綠能成長政策，在綠能尚未能成為台灣發電主力前，不應輕易廢核。

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朱立倫也說，民進黨執政至今，台灣對大陸的貿易依賴狀況依然沒有改善。國民黨特別重視經濟發展，面對如此高度的經貿依賴與緊張的國際情勢，將爭取更多時間做好經貿風險分散工作，也期待未來與法國或歐洲有更多經貿機會。

最後，朱立倫表示，法國近期非常關心台海議題，近期也有許多法國議員相繼訪台，他歡迎李察與所有議員蒞臨，法國及台灣在各領域已有許多合作經驗，期望未來能夠有更多機會，在高科技及其他領域與法方進行更多合作與對話。（編輯：林興盟）1120425