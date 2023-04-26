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（中央社記者王揚宇台北26日電）時代力量立委陳椒華今天與綠色消費者基金會等民間團體指出，今年是車諾比核災屆滿37週年，政府應記取車諾比及福島核災經驗，朝非核綠能家園邁進，更要建構韌性電網。

受邀出席記者會的經濟部能源局組長陳景生說，政府積極執行能源轉型，推動展綠、減煤、增氣、非核；關於展綠部分，現在的進度也許大家不滿意，但再生能源發電量已增加很多，例如去年再生能源總發電量為238億度，與民國100年約90億度相比，成長好幾倍，未來的速度也會越來越快。

1986年震驚全球的車諾比核災，使得大約40%的歐洲遭到污染；陳椒華今天與台灣環保聯盟、綠色消費者基金會召開「426車諾比核災紀念日，非核綠能家園，建構韌性電網」記者會，提出上述訴求。

陳椒華說，台灣地狹人稠，又面臨斷層地震、颱風與中國的軍事威脅，難以承受核災風險，因此她支持非核家園政策，但從過去幾次大停電來看，雖然是人為因素，不過這會造成社會對非核綠能政策的質疑，政府應聽取各界建言，把電網韌性做到最好。

陳椒華指出，現在還是有不少人對老舊核電廠抱有期望，但連美國到2027年前也沒有進步型核電或小型核電營運的計畫，國際上反而是紛紛投資再生能源發電，以因應國際市場的減碳要求。

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此外，陳椒華表示，時力關注燃煤空污減碳淨零議題，發現台電民國112年的購煤預算達新台幣1732億元，與111年相比，增加1082億元，因此提案刪減台電10%的購煤預算，要求台電樽節公帑，並限制台電燃煤用量。

與會民團說，目前全球尚無妥善核廢料處理方法，台灣核電廠累積幾十年核廢料目前也無去處，但某些人士要求延役是不負責任的說法，這無疑是把全台民眾置於核災風險中。（編輯：蘇志宗）1120426