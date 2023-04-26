請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北26日電）日本將在春夏之際排放福島第一核電廠核災含氚廢水，原能會今天表示，東京電力公司排放設施預計年中完成興建，原能會將透過建立海洋擴散評估模式等4項配套措施，確保台灣海域與民眾輻射安全。

日本政府在今年1月中旬宣布將於今年春夏之際開始含氚廢水的排放作業，原能會今天召開第14次跨部會因應會議指出，目前東電正在興建排放設施，預計將於今年中完工，原能會將與外交單位密切關注排放作業相關時程。

原能會表示，民國110年至111年北太平洋秋刀魚漁場環境輻射監測結果分析報告已完成，原能會偵測中心將以報告結果做為氚廢水排放前北太平洋秋刀魚漁場環境的輻射量背景資料，並於112年持續監測漁場環境的海水及海產物中輻射量變化。

原能會強調，為確保台灣海域與民眾的輻射安全，已建立跨部會因應機制，秉持依據科學專業監測評估、比國際安全標準更嚴格以及為民眾健康安全把關等3項原則，執行4項配套因應措施。

配套措施包含掌握源頭資訊，密切關注福島排放作業，確認符合安全標準；強化海域環境輻射與海產監測，確保民眾安全健康；建立海洋擴散評估模式，達成預警效果；建置公開透明資訊平台，讓民眾安心放心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對提供無輻射污染漁產標章研議案，原能會表示，已依相關建議並經專家學者討論具代表性的漁產採樣方法及程序，監測結果足以涵蓋台灣周邊海域及遠洋經濟性漁獲物，未來將滾動式調整監測取樣點位、漁獲檢測數量及頻度，持續完善海域資源監測，確保民眾漁產食品安全。

此外，因應各部會生物氚檢測量能需求，原能會核研所預計5月底前完生物氚實驗室整建及新購儀器安裝測試，以擴充檢測量能至每年500件。（編輯：蘇志宗）1120426