【新唐人大視野】各地暴力「還耕」 民眾反抗

【新唐人北京時間2023年04月26日訊】全球視野，搶先聚焦，歡迎收看新唐人大視野【中國情報局】。

今天焦點：推特文案：中共實施了20年的「退耕還林」政策下架，最近又重新走回「砍樹還耕」、「拆綠還耕」，結果過程中出現「暴力還耕」，引發民眾反抗。新的政策背後是保障糧食安全？還是備戰需要？

砍樹還耕 20年退耕還林政策下架

中共實施了20年的「退耕還林」政策下架，最近又重新走回「砍樹還耕」、「拆綠還耕」，結果過程中出現「暴力還耕」，引發民眾反抗。新的政策背後是保障糧食安全？還是備戰需要？

近期，中國各地農村傳出執行「退林還田」政策，要求農民砍掉種植的樹木，改為種植農作物。

這項新政策源自於今年的「中共中央一號文件」。文件稱，要加強耕地保護和用途管控，嚴格控制耕地轉為其它農用地。

也就是說，耕地上面可以種什麼，不可以種什麼，由當局說了算。

為了呼應當局的新政策，河南開封、山東濟寧、四川、內蒙古等地，都已經開始整治耕地，出現大片樹木被砍伐情況，也有的地方甚至拆除綠化帶。

據香港《明報》報導，有四川成都市民表示，當地一條重金打造的「環城綠道」近期被拆除，當局聲稱用來作農耕地塊。

當地問政平台反映，打造這條通道，當局原計劃投資400多億元人民幣，但目前部分路段的綠化植物已被拆除，種上了小麥等農作物。

相關平台表示，修好的綠地景觀已經花了不少錢，從來都沒有使用過，幾天就拆了，完全是浪費公款。

當局為什麼要「退林還耕」？

時事評論員王赫：「第一個層面是中國的糧食形勢非常的緊張，這個緊張不是說現在開始的，是這十幾年、二十年糧食都非常緊張。

「在2020年的時候，疫情那年剛開始，中共官方發布了一個報告，就是到十四五末，就是2025年，中國糧食缺口高達1.3億噸。

「中國每年的糧食產量也是6億噸左右，那麼像這時候有這麼大的缺口，那是對中共的刺激是很大的。

「它一直講一句話叫無糧不穩，『手中有糧，心中不慌』。結果中國世界上最大的農業大國，這個糧食自給率，現在已經下降只有80%，這是官方數據。

「它按照聯合國糧農組織的標準，要90%是一個國家的糧食安全。

「就中國現在總體上講，糧食安全率已經不達標了。從這個角度來講，這是一個重大的長期的戰略問題，所以它要改變以往的政策。」

「大躍進」方式 各地暴力「還耕」

「退林還耕」政策從2021年就已經開始。不過，根據中共國務院印發的通知，當時只有在耕地上面種植的樹林，才會還耕。

去年，烏克蘭戰爭爆發後，加重中國糧食危機，中共復耕運動開始提速。地方政府將養殖場強行推平或填平，並開始抓捕業主。

據自由亞洲電台報導，中國面臨糧食危機，當局的「退林還田、退塘還田和退園還地」運動，早已經開始推動，過程中甚至採取強制方式。

一位江蘇的養殖戶在微信發文說，他承包的一千畝魚塘被官方強行填平，造成了上百萬人民幣的損失，當局拒絕賠償，而他的申訴很快遭到封鎖。

報料人稱，類似事件發生多起，當事人遭到當局的打壓。其中在浙江、福建、山東和廣東等地，至少有數十人被當地官方抓走。

北京一家傳媒的主編表示，各地政府用一刀切的方式，將種植戶和養殖戶的經濟作物種植園，以及魚塘和養殖場推平或者填平，並以「破壞耕地罪」抓捕養殖戶。

然而，各地正在以「大躍進」方式，大力推動這種匪夷所思的暴力做法。

時事評論員王赫：「現在中共的體制一個最大的問題，就是在基層地方政府這一塊，官民矛盾是非常激烈的。

「上面出台一個什麼樣政策，到下面就嚴重變形了。而這一嚴重變形之後，就進一步地刺激了官民矛盾。

「那麼像是這個農管這個問題。中共中央政府這一塊下文，它只說在農業執法，就是一支隊伍，但是實際在操作過程中，它是藉口糧食安全，那麼地方政府就給你搞一刀切。

「它上面有個令箭，拿起雞毛當令箭，上面有個什麼政策出來之後，它下面會變本加厲。就是說這些地方政府已經是一個擾民政府，是個害人政府。它是整個地方政府基層的流氓化、黑社會化。」

湖北省體制內的一位官員證實，各地政府確實接到了北京的通知，被要求嚴管土地復耕。原來工業和房地產開發最多的珠三角、長三角，以及東南沿海，面臨的壓力最大。

為了應對當局，地方官員和民眾很無奈，一些地方就在籃球場、公園裡面的水泥地上蓋一層薄土，種上一點所謂的農作物以應付檢查。

他還舉例說，山東鄆城一些廢棄工廠用地，也被當局要求復耕，當地官方直接在被嚴重污染的地面、甚至有毒的工業廢渣上蓋上一層土，就算完成任務。

另外，關注中國糧食問題的雲南學者蘇恩培對自由亞洲電台表示，中國每年需要從國外大量進口糧食，因為中國耕地面積少，產量不穩定，而且農民種糧成本高，收購價卻被壓得很低。

中共要求「退林還耕」，能否解決糧食安全問題？

時事評論員王赫：「事實上中國的糧食生產的潛力，已經幾乎沒有了，這時候它怎麼辦？就是調整了以前的農業政策。

「而且這時候大家也知道，中共2018年開始做的改革，農村農業部執法隊伍，把它整合起來變成一支隊伍，搞了個農管出來。

「這個農管出來，現在全國市縣兩級都組建已經完畢了。它這個也是為了配合解決糧荒的問題。實際上做的效果，各地政府做得雞飛狗跳的。

「中共它做一個什麼，也不管它初衷怎麼樣，它實際的效果一落下來，就是搞得一塌糊塗，變成擾民、害人。

「這說明什麼？這個當局它對現實已經喪失了有效操作的能力，這個體制已經腐敗到了極點。」

中共退林還耕的背後目的

「退耕還林」是什麼時間實施的呢？

1998年，中國水災發生後，中共國務院在當年8月份發出通知，要求各地做好「退耕還林」工作。

1999年，又做出實行退耕還林試點工程決策。2000年，當局將「退耕還林和還草」列為西部大開發的重要內容，並在當年的3月份，正式啟動試點工作。

到了2002年12月份，當局頒布了《退耕還林條例》，從2003年1月20日起正式實施。

時隔20年，如今當局將政策又倒回去，這背後是否有其它目的？

時事評論員王赫：「大家現在普遍議論的，就是認為中共國際形勢比較緊張。中共、習近平是否醞釀著對台作戰？如果他也不知道，如果一旦台海戰爭開打，他的影響會超過現在的俄烏戰爭。

「那麼整個西方對中共進行制裁，那是空前嚴厲的，這個制裁可能比制裁俄羅斯還嚴厲。

「那麼在這種情況下，中共它能夠反對西方的手中牌非常有限，其中一個就是說打台灣牌。

「通過打台灣牌，它對內什麼轉移矛盾；對外中共通過這種高壓手段，來迫使西方讓步。

「現在的問題是，要嚇阻中共發動台海戰爭。而中共藉此就打台海牌，你越害怕我就越跟你搞什麼。那麼搞什麼的時候，它也知道，這個東西對自己也是雙刃劍。

「那麼西方對我進行，特別對糧食上卡住我的脖子怎麼辦？所以它這個未雨綢繆，現在不是說未雨綢繆，它現在已經知道糧食危機了。

「在這種情況下，如果將來台海問題矛盾激化的話，這個糧食這一塊整個被西方卡死。

「所以中共要從國際糧食進口入手，繞不開美國，繞不開這些西方發達國家。所以這個問題它有很大的危機感。所以在這塊問題上，它要把糧食的戰略儲備，要把這大幅度地提高上去。」

在最近三十多年來，中國各地大規模的商業地產和工業開發，中共當局圍繞非工業用地，進行了多次重大的政策性調整。

比如，從早期的退耕還林，到推進「種養殖業」，「觀光農業」，再到此次復耕，導致普通民眾的損失嚴重，因此，民眾最近開始反抗。

海南村民反抗中共強拆

網上流傳視頻顯示，4月21號，海南儋州村民反抗中共當局強拆，與大批警察爆發激烈衝突。

從畫面中看到，大批警察手持盾牌和人叉，排隊進村。

一位女性村民質疑說：「憑什麼抓我們？我們又不違法，難道你們是在做違法的事情嗎？」

另一個畫面顯示，大批男性村民手持鐮刀和砍刀等農具，追趕在森林和池塘之間蜿蜒的小路上。

但也有很多警察，站滿了小路的好幾個路段。地面上還堆著一些被砍伐的樹木。對峙中，有警察分發器械，根據畫面解釋，「警察準備突襲」。

另外，據「真相傳媒」報導，海南省儋州市政府強砍青苗，強占土地，民眾上訪不僅沒有效果，相反，當局出動警察看管村子的出口，不讓村民出去，民怨爆發，民眾拿出鐮刀和砍刀保護自己的農作物。

今年中共對農村的管控不斷收緊，農管也正式上路，但他們不是維護民眾的利益，相反毀壞農家財物，搶走農家生禽，規定農民種植作物種類，引發民眾強烈不滿。

在習近平新時代的「農村綜合執法隊」政策下，分析認為，今後類似的案件會層出不窮。

好的，各位觀眾，您對「退林還耕」政策有什麼看法，歡迎給我們留言。

這一期新唐人大視野就到這裡，感謝您的收看，我們下次節目時間再見。

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《新唐人大視野》製作組

（責任編輯：李紅）

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