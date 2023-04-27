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（中央社記者潘智義台北27日電）台灣證券交易所今天公布第9屆（2022年）公司治理評鑑，連續9屆達前5%上市公司有裕隆、聯電、統一超、遠傳、中華、台積電、台灣大、信義。

台灣證券交易所、櫃買中心發布新聞稿指出，第9屆公司治理評鑑共有928家上市公司及734家上櫃公司受評，合計1662家。依得分情形，區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%，及81%至100%等7個級距，分別公告上市、上櫃受評公司評鑑結果。

證交所說，為利於外界了解受評公司在其所屬產業表現，並依循「公司治理3.0-永續發展藍圖（2021至2023）」，另將「金融保險類（共42家）」、「市值100億元以上電子類（共206家）」、「市值新台幣100億元以上非金融電子類（共230家）」及「市值50億元以上至100億元類別（共288家）」等4大類分組，採上市櫃公司混合排名。

櫃買中心表示，第9屆排名與第8屆相較，上櫃公司前20%名單中共計有34家公司新進榜，前5%的37家公司中有10家公司新進榜，其中6家公司是首次進榜。

證交所主管在記者會指出，第9屆公司治理評鑑與第8屆評鑑指標不同之處，在於新增股東會報告董事酬金、監督機制，以充分揭露董事酬勞；明年公布的第10屆評鑑則新增股東會線上直播可加分的指標。

證交所表示，透過各屆指標內涵及相關法規推動，已逐步導引企業採用各項良善公司治理措施，去年度上市櫃公司有多項統計數據皆持續進步，例如2月底前申報年度財務報告公司家數為255家，較前年增加29%。

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此外，上市櫃公司於股東常會提供英文版開會通知共1198家、英文版議事手冊共942家、英文版股東會年報共869家，成長幅度分別為10%、10%及8%；編製永續報告書家數為685家，成長17%。

證交所與櫃買中心預計6月初舉辦頒獎典禮，表揚上市、上櫃組排名前5%（上市、上櫃公司家數分別為46家及37家）及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%公司（上市、上櫃公司家數分別為8家及6家），並將評鑑結果公布於公司治理中心及證基會網站。（編輯：楊蘭軒）1120427