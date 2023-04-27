合一 (4743-TW) 今 (27) 日公告，旗下 Bonvadis 疤痕外用乳膏取得歐盟第一級醫材進口許可，後續將再向歐盟提出傷口醫材適應症申請，並取得核准後上市。

合一開發的傷口照護產品採藥品與醫材雙軌策略，分別遵循藥品與醫材法規，目的為盡早取得國際市場准入，其中新藥藥品 Fespixon 已取得台灣與新加坡藥證，尚有其他多國正在審查或準備送件中、傷口醫材 Bonvadis 則取得美國、印度、紐西蘭上市許可。

而此次疤痕醫材已取得歐盟上市許可，除了會再向歐盟提出傷口醫材適應症申請外，上市後也會依據授權合約支付授權方銷售權利金，同時將規劃以醫材上市的國家，持續提出市場准入申請。

合一與同集團的中天生技 (4128-TW) 連續兩屆蟬聯「公司治理評鑑上櫃組前 5%」企業，同時也皆獲得「市值 100 億元以上之非金融電子類」上市櫃公司最佳之前 10% 肯定，展現中天生技集團在公司治理及企業永續上的優異成果。

合一董事長黃山內表示，合一在糖尿病足潰瘍新藥「速必一」取得藥證後，與醫學會合作拍攝公益衛教影片、建立糖尿病足照護網，提升大眾的衛教知識，也透過低收入戶補助辦法，幫助病患及早治療。

中天生技董事長郭憲壽則指出，中天持續投入資源推動 ESG，2022 年為強化董事會職能深化永續發展，於董事會轄下設立永續發展委員會，督導包括公司治理、環境永續、社會共榮及永續資訊揭露等事項及執行成效。公司長期與公益團體合作，照顧弱勢族群及癌症患者。