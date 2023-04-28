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（中央社記者江明晏台北28日電）電信三雄持續蟬聯公司治理評鑑前5%，聚焦永續發展，中華電將永續發展目標與高階主管變動薪酬連結，遠傳發行台灣電信業首檔社會責任債，台灣大為全台首家加入RE100的電信業者。

台灣證券交易所公布111年度公司治理評鑑，中華電信第8度名列上市公司前5%，蟬聯最優等佳績。此外，在「市值100億元以上的電子類」上市櫃公司中，中華電信也名列評鑑結果前10%。

中華電信表示，在強化董事會結構議題上，中華電信因應企業永續發展及與國際趨勢接軌，實踐董事會成員多元化，不僅著重在學經歷及專業背景，也大幅提升女性董事在董事會的占比。

中華電信「永續發展委員會」訂定節能減碳的中、長程目標，推動網際網路資料中心（IDC）於2030年100%使用再生能源，並於2050年前達成淨零碳排。

中華電為進一步積極落實各項永續發展作為，導入內部碳定費，將外部費用內部化，作為公司發展及推動節能減碳作為及技術之用；另外，將永續發展目標與高階主管變動薪酬連結，強化高階經理人動機，將永續目標落實於日常營運，連動比率由111年的10%，將逐年提高至2025年達30%。

遠傳電信則連續9年入選上市公司組評鑑前5%企業，其中包含遠傳僅有8家上市企業連9年蟬聯。

遠傳董事長徐旭東表示，遠傳積極落實誠信治理，強化董事會職能，提升經營績效，保障股東權益。遠傳也以實質行動投入社會面的永續發展，於2022年3月發行台灣電信業首檔社會責任債，累計至今已發行新台幣66億元，為國內社會責任債發行量最大的上市公司；同時積極提升5G覆蓋率，運用遠距教學系統與遠距診療平台，縮短城鄉數位落差及增進醫療資源可近性。

台灣大哥大今年連續9年入選證交所公司治理評鑑前5%，多年來將永續治理視為公司營運最高原則，不僅獨立董事席次占比過半，創電信業先例，更率先將「永續發展委員會」提升為董事會層級的功能性委員會，全方位擴大永續治理的高度與廣度。

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台灣大哥大做為全台首家加入RE100的電信業者，率先承諾2040年全公司達到100%使用再生能源，同時向科學基礎減碳目標倡議組織SBTi提交2050年淨零排放的承諾，今年將擴大對於生物多樣性的關注，期望繼續發揮火車頭的影響力，一起為地球的生存努力。

此外，電信業者瞄準母親節換機大檔期，台灣大哥大祭出現折2000元等優惠，且網路門市「自由選」提供按摩沙發等家電，取代傳統購機選項，盼掀起申辦熱潮；遠傳則宣布5月1日起針對母親節加碼，推出手機現折2000元，加送萬元以上家電等優惠，搶攻母親節贈禮及全民普發6000元商機。（編輯：張良知）1120428