好市多綜合莓驗出A肝病毒已售1.7萬公斤 食用後有發燒黃疸等症狀應就醫

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食藥署28日公布，好市多股份有限公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，共已售出約1.7萬公斤。（圖取自食藥署網頁mohw.gov.tw）

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）食藥署今天公布，好市多公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，已售出約1.7萬公斤，籲民眾自我監測60天，有發燒、黃疸等症狀應速就醫。

衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心副主任蔡佳芬下午接受媒體聯訪表示，食藥署監控國際食品警訊，發現涉及A型肝炎病毒污染的食品回收警訊事件，故啟動邊境及後市場查驗措施。

蔡佳芬表示，好市多股份有限公司（下稱好市多公司）近期向食藥署報驗「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓（產地為智利，規格1.81公斤/包）」檢出A肝病毒陽性。

食藥署立即啟動後市場查核機制，會同高雄市政府衛生局前往好市多公司抽樣5件不同批次產品檢驗A型肝炎病毒，其中4件檢驗結果為陰性、1件為陽性（產品標示有效日期2023年9月19日）。

蔡佳芬說，違規產品總計進口1萬7431.78公斤，目前尚庫存367.43公斤（203包），已要求將好市多違規產品全數下架，並請衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業並依法處辦，並維護消費者相關權益，另外在邊境部分也將針對好市多進口同品項提高抽批率。

A型肝炎的潛伏期約15到50天，平均為28天到30天。蔡佳芬提醒，主要症狀有突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適等，數天後可能發生黃疸現象。食用相關莓果有症狀者請就醫告知飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。因A型肝炎屬法定傳染病，疾病管制署亦已啟動相關措施。

至於罰則部分，蔡佳芬說，依據食品安全衛生管理法相關規定，染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違反前述規定，依同法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：陳政偉）1120428