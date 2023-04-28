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（中央社記者沈如峰基隆28日電）台達電子文教基金會今天在國立海洋科技博物館舉辦「生物多樣性公約推動進程與企業參與」座談，希望藉由企業間的核心知識技術分享，讓更多企業關心環境永續。

這場座談分別邀請台達電子文教基金會執行長張楊乾、中央研究院生物多樣性研究中心副研究員鍾國芳、企業永續發展協會秘書長莫冬立，向現場民眾與企業代表分享各自經驗。

張楊乾說，台達電近年來把生物多樣性議題納入公司的ESG（環境保護environment、社會責任social、公司治理governance），並研發相關技術，致力於復育與拯救台灣沿海可能白化的珊瑚。

他表示，珊瑚是供應海底生物棲息的重要生態資源，面對愈來愈頻繁的海洋熱浪，全球正在尋找協助珊瑚各種生存之道，找出在地能耐高溫的珊瑚，透過人工培育或水下苗圃大量培育是公認有效的策略。

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張楊乾指出，台達電珊瑚復育志工日前在國立海洋生物博物館於學者團隊率領下，前往墾丁核三廠出水口使用國際認可的相關棲地監測技術，參與耐熱珊瑚育種並透過移植復原棲地。

他表示，透過這場座談會希望將台達電擁有的珊瑚復育know how（專業知識），拋磚引玉分享給關心環境永續的企業，也彼此分享各企業擁有的核心技術，共同致力於氣候變遷下的環境永續發展。（編輯：戴光育）1120428