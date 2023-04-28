好市多綜合莓驗出A肝病毒 曾食用自我監測60天、6症狀速就醫

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好市多進口綜合莓驗出A肝病毒，疾管署提醒，請自最後一次食用日次日起進行60天自我健康監測。（圖取自食藥署網頁mohw.gov.tw）

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）好市多進口綜合莓驗出A肝病毒，疾管署今天提醒，請自最後一次食用日次日起進行60天自我健康監測，若有發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服及黃疸等6症狀，請速就醫。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前評估華盛頓州5起A肝案例疑似與市售冷凍草莓有關，發布警訊下架回收。衛生福利部食品藥物管理署今天公布，好市多股份有限公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，檢出A肝病毒陽性。

食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬下午接受媒體聯訪表示，食藥署監控國際食品警訊，發現涉及A型肝炎病毒污染的食品回收警訊事件，近期好市多進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」於邊境申請報驗，檢出A肝病毒陽性，立刻後市場查驗措施。

蔡佳芬說，食藥署會同高雄市衛生局前往好市多抽樣5件不同批次產品，其中4件檢驗結果為陰性、1件為陽性，產品標示有效日期2023年9月19日。

衛生福利部疾病管制署與高雄市衛生局共同研商，並啟動相關因應措施。疾管署副署長羅一鈞晚間接受媒體聯訪表示，曾購買這批冷凍莓果產品的民眾，別再食用這批食品，如果已經食用，請勿驚慌，自最後一次食用日次日起進行60天自我健康監測，留意自身健康狀況。

羅一鈞提醒，自我健康監測期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服及黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切診斷及治療。

根據疾管署監測資料，截至今年4月27日，急性病毒性A型肝炎累計32例確定病例，其中本土病例30例及境外移入2例，本土病例低於去年同期（86例）且與2019至2021年同期（25例、20例、27例）相當，近期並無病例增加情形。而今年已完成定序者有8例，結果比較接近韓國的貝類病毒株。

疾管署建議，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，如果曾食用這批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗的必要。

羅一鈞表示，A型肝炎的致死率低、約千分之3，造成死亡的情形多半為猛爆型肝炎，通常發生於老年患者或慢性肝病患者，包括慢性B型、C型肝炎病毒感染者。

至於A型肝炎治療方式，羅一鈞表示，只能採取支持性療法，痊癒後產生的抗體可延續終生，因而終生有抵抗力。

病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染，請民眾平日應養成良好的飲食及衛生習慣，以降低感染風險。

疾管署呼籲，幼兒A型肝炎疫苗目前已納入兒童預防接種公費疫苗項目，完成2劑疫苗接種可提供長期保護力，疾管署也請家長按時帶幼兒完成接種。（編輯：管中維）1120428