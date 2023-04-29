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民進黨2024總統大選提名人、黨主席賴清德（左4）29日出席高雄市信賴台灣之友會成立大會，在高雄市長陳其邁（左3）等人陪同下授旗。中央社記者洪學廣攝 112年4月29日

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）民進黨總統參選人賴清德今天出席高雄信賴台灣之友會成立大會表示，若當選總統將打造「健康台灣」，推廣營養政策，讓民眾都有正確營養知識，並增加醫療支出等。

民進黨主席賴清德投入2024總統大選，今天下午在高雄市長陳其邁、多名黨籍高雄市議員、立委陪同下出席高雄信賴台灣之友會成立大會，主辦單位估計現場湧進2000人以上，場面盛大。賴清德提到，希望和醫界合作打造「健康台灣」，並增加醫療支出，提高醫療品質，推廣營養政策，讓老幼都有正確營養知識等。

賴清德致詞表示，大家都是「台灣隊」，希望能並肩作戰共同完成幾項任務。第一「信賴台灣」，台灣的民主指數是亞洲第一，經濟也發展至全球第21大經濟體。台灣雖然小，但國民要對自己有信心。

第二項任務則是要為台灣選出正確路線，2024總統立委選舉關係台灣未來、後代子孫幸福和印太地區和平穩定，希望大家能繼續支持守護民主。

第三，希望台灣南北平行發展。高雄定位為工業城市，雖然過去創造許多就業機會，如今卻飽受水污染跟空污所苦。未來盼以高雄、台南雙引擎帶動南台灣發展，讓年輕人不用離鄉背井工作，老一輩有子孫孝順。

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第四項任務則是希望能和醫界共同合作打造「健康台灣」，讓國人健康，國家更強，未來將增加醫療支出，提高醫療品質，並推廣營養政策，讓老幼都有正確營養知識；同時善用科技推行精準醫療及早預防癌症等，

賴清德說，推動健康台灣的同時，自然相關健康產業就能蓬勃發展，也能讓國家更強，讓世界來台投資，成為下一個「護國神山」產業，照顧全台人民健康。（編輯：黃世雅）1120429