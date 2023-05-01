廢油回收再利用 變身夏日驅蚊好物

【新唐人北京時間2023年05月02日訊】家庭中的廢食用油，常造成處理和環境衛生問題，台灣嘉義縣水上鄉社區舉辦居民體驗活動，讓民眾DIY，回收製作成香皂或是防蚊蠟燭，一起去看看。

將香草植物放入油品中攪拌，再將大豆蠟加熱溶解成的蠟液倒入模型杯，上面再鋪一層大豆蠟，最後加入精油和飾品，「防蚊香薰蠟燭」就完成了。

嘉義縣水上鄉長林緗亭：「讓大家知道我們的食用油，後續應該如何去正確去做使用，包括這個就是油水分離，那另外油我們應該把它回收起來，然後甚至是可以做香皂，芳香蠟燭可以來驅蟲、驅蚊。」

指導老師邱婉琪：「能夠讓我們的環境更健康，沒有蚊蟲，然後帶了這個香薰進去的話，它有香草的味道，然後也能夠帶給這個屋子有一種不同的氛圍。」

烹調後或過期的廢食用油，常造成處理和環境衛生問題；水上鄉梅花小城社區舉辦節能減碳宣導，利用資源回收油製作清潔用品，不僅減碳又環保。

學員許先生：「對我們環保當然一定非常好的，因為這種東西沒有污染。」

學員陳女士：「做一些比較健康的東西，給大家使用，這樣大家會比較健康，地球也會比較好。」

學員：「那個香味的話，很好。」

梅花小城生活空間發展協會總幹事江秀蓮：「廢物利用讓它再重生，也很難得這些老人家願意出來，也可以凝聚社區向心力。」

現場除了防蚊香薰蠟燭DIY體驗外，也教做環保肥皂絲，讓廢食用油回收再造，不僅有效減少家庭垃圾量，也能提昇居家的生活環境品質。

新唐人亞太電視羅金星、方雅嫻台灣嘉義採訪報導

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