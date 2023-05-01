加州批准2036年停售柴油卡車 遭業者反對

【新唐人北京時間2023年05月02日訊】近日，加州監管機構批准禁令，規定2036年起不得銷售柴油卡車，並要求所有卡車在2042年前實現零碳排放。這項決定一出，引發美國卡車運輸協會的反對。

加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）近日投票決定，將從2036年起禁止銷售柴油卡車。

這項規定要求將現有中型和重型卡車，在2036年前向零碳排放車輛過度，垃圾車和公交車必須在2039年之前實現零排放，剩餘的大型車輛則需要在2042年前完成轉型。

支持者表示，這項禁令將改善空氣質量，減少因車輛尾氣污染而引發的呼氣道疾病。

然而，美國卡車運輸協會（American Trucking Associations）則認為這項規定「不切實際」，時間上也「無法實現」，並且會抬高加州的商品價和服務費，從而減少消費者的選擇。

目前，這項禁令還需進一步得到聯邦環境保護署（U.S. Environmental Protection Agency）的批准。

新唐人電視台記者張博媛綜合報導

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