家長：給孩子一個「乾淨世界」讓他們去創造

【新唐人北京時間2023年05月02日訊】今年3月，一對美國夫婦在國會眾議院聽證會上，指控抖音（TikTok）視頻平台對他們16歲兒子的自殺事件負責。越來越多的家長對像抖音這樣的社交媒體用暴力、色情或其它古怪陸離、扭曲瘋狂的視頻推送，來影響自己孩子的心理和行為而感到擔憂。

在這樣烏煙瘴氣的網絡環境中，剛剛問世的「乾淨世界」（Ganjing World）無疑給家長和孩子們提供了一個安全放心的空間，幫助孩子建立「強大善良的內心」和「完整人格」。

網絡對孩子存在兩大問題

日前，兩個孩子的家長、前《蘋果日報》專欄作家、資深財經政治分析員利世民先生作客自媒體《珍言真語》頻道，就「乾淨世界」即將為孩子們推出的「『善言善行』視頻大獎賽」（Kindness Is Cool Video Award 2023）活動，分享了他作為家長的看法。

利世民認為，目前網絡對孩子存在兩大問題。一個就是「不良內容」的影響。他說，小孩子成天坐在電視前、電腦前被動地接受這些不良內容、不良資訊，這是網絡對未成年人一個很壞的影響。

網絡對孩子造成的第二個問題就是「限制了他們的創造力」。

「因為你在手機網絡的世界，有很多東西你真的用手指滑一下就有了，但是我們現實生活裡面，有很多東西是要親力親為的。」

他說，「所以不良資訊只是冰山一角，再深入下去，包括對小朋友的創意、創造力，他的觀察力等等，都失去了對他的培養訓練的機會，我覺得這個是更大的問題。」

「乾淨世界」的兩大優勢

因此，利世民特別稱讚「乾淨世界」平台為兒童舉辦的這個既讓孩子親自動手參與，又塑造他們善良品質的「『善言善行』視頻大獎賽」活動。

這個活動是鼓勵小孩子拍一些30秒至3分鐘之內的短片，來表現他們認為最善良的故事，並將邀請名人去分享這些故事。

「這是一個了不起的想法，因為『乾淨世界』的宗旨就是為我們的孩子創造一個安全的成長空間。」利世民說，「我們家長都望子成龍，希望小朋友成材，想讓他們去多看一些積極、正面、偉大人物的故事。」

而像「善言善行」視頻大獎賽這樣的活動讓他認為，「乾淨世界」不僅是一個「沒有污染的地方」，而且是一個讓孩子「創造」的地方。

「我更願意給孩子們一張白紙，讓他們畫自己的畫，而不是只看別人的視頻，並被動地從外面接受所有這些東西。」

給孩子建立「強大善良的內心」和「完整人格」

他說，「我認為乾淨世界正在向我們的孩子展示一個他們可以創造、茁壯成長的空間，最重要的是，能夠幫助他們塑造品格。」

而只有讓孩子「真正享受自然、世界和人際關係」，「讓他們在安全的空間裡創造自己的故事」，才能讓他們建立起「強大的、善良的內心」和「完整的人格」。

所以，利世民認為，在當今世界這樣一個充斥著抖音這樣不負責任地向孩子推送不良視頻的時代，「乾淨世界」的意義重大。

「乾淨世界」是總部位於紐約中城（Middletown）的高科技公司「乾淨世界」推出的在線信息、影視綜合平台。他們的使命是「創建全世界最大的娛樂社群，為各年齡段的人提供令人振奮、富有意義及關愛家庭的內容」；他們希望「建立一個沒有暴力、色情、犯罪及有害內容的網絡平台，讓兒童和成年人都可以放心地觀看」。

「乾淨世界」中文網址：https://www.ganjing.com/zh-CN

（轉自大紀元/責任編輯：李紅）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/05/02/a103703258.html