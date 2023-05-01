在全球需求受到抑制和房地产业持续疲软的影响下，中国周日公布的官方数据显示，制造业活动4月份意外收缩，加大了政策制定者谋求提振遭受疫情重挫的经济的压力。

国家统计局公布，4月份制造业采购经理指数(PMI)为49.2%，比3月的51.9下降2.7个百分点，低于一般所称的景气荣枯线，显示制造业下滑。

PMI通常以50作为经济强弱的分界点，PMI高于50反映经济总体扩张，低于50则反映经济总体收缩。

这一PMI指数低于路透社调查的经济学家预测的51.4，是自去年12月以来的首次收缩，当时的官方制造业PMI为47。今年前3个月的PMI分别为50.1、52.6和51.9。

路透社报道说，受益于强劲的服务业消费，全球第二大经济体的增长第一季度高于预期，但是工业产出因全球需求减弱而滞后。同时，通胀减弱和银行储蓄激增令人对需求产生怀疑。

中共主要的决策机构中央政治局在4月28日的会议上表示，当前中国经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足，强调恢复和扩张需求是经济持久增长的关键。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受市场需求不足和第一季制造业快速恢复形成较高基数等因素影响，4月份制造业PMI降至临界点以下。

4月份PMI还显示，新出口订单从今年3月的50.4下降至47.6。

报道说，支撑中国18%就业的制造业，由于全球需求疲软持续受到压力。在中国最大的交易会广交会上的一些出口商表示，作为回应，他们冻结了投资，一些被迫削减劳动力成本。

为了提振贸易和就业，中共国务院上周出台计划，包括支持汽车出口、便捷海外商人签证申请、向雇佣大学毕业生的公司提供补助等。

在多年来一直是中国经济增长支柱的房地产业，行业信心持续脆弱。房地产业自2020年中爆发的危机包括多数开发商面临债务危机，甚至倒账以及烂尾楼等。

报道还表示，尽管政策支撑措施帮助改善了房地产业的环境，但仍有持续的弱点，该行业全面复苏看来还很遥远。

尽管近期的消费需求有所加强，但非制造业PMI还是从3月份的58.2降至4月份的56.4。数据显示，3月份的零售增长加速至近两年来的新高，但那是因为基数低，而经济学家们并不看好这一增长的可持续性。

同时，包括制造业和非制造业的综合PMI产出指数为54.4，低于3月份的57。

路透社援引上海保银资产管理公司(PinPoint Asset Management)首席经济学家张智威的分析说，三大PMI指数，以及好坏混合的经济信号，包括强劲的假期旅行和房地产业活动低迷，有可能持续对政府构成压力，在第二季度继续其支撑的金融和货币政策。