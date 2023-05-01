大陸生態惡化 海南也起沙塵暴（多視頻）

【新唐人北京時間2023年05月02日訊】近些年來中國生態急劇惡化。網傳視頻顯示，海南島也出現大範圍的惡劣沙塵天氣。網民紛紛斥責可能是中共「退林還耕」惡果。

4月29日，抖音等大陸社交平台上傳出多個視頻，指稱是海南的沙塵暴畫面。

其中幾段據説拍攝於海南萬陽高速公路儋州至白馬井路段。視頻中可見，高速路上狂風大作，黃沙漫天，能見度只有幾十米，前方車輛只能通過後車燈勉強辨認。也有幾段視頻是在城市中拍攝，顯示部分城市也被侵擾，滿天沙塵。其中一段據説拍攝於海口市秀英萬達廣場。

上述消息未見於大陸媒體報導。

今年以來大陸各地沙塵暴頻發，令人關注中國生態惡化，進而質疑中共有關政策。該話題疑似已觸發中共「輿情應對機制」。近來多地沙塵暴持續，但已很少再見陸媒報導。

據陸媒此前報導，今年北京市至少已遭到六次沙塵侵襲，內蒙古則至少九次。沙塵暴一度南下到上海、南京。據大陸天氣預報，福建省也曾出現重度空氣污染。

4月中旬，陸媒曾報導，中國氣象衛星也監測到海南島的沙塵天氣。

中共方面一貫將北方的沙塵暴歸咎於「外蒙古沙漠」。陸媒報導海南沙塵時，因爲實在和「外蒙風沙」扯不上關係，就「甩鍋」給所謂的「東南亞國家燒荒」。

針對海南省沙塵暴，一些網友認爲是中共不尊重生態環境、大搞「退林還耕」所致。中國各地正在大砍林木，甚至將原本覆蓋植被的山坡都「改造」成光禿禿的「梯田」，一遇暴雨就可能出現泥石流或滑坡，遇到狂風就可能捲起漫天沙塵。

有山東青島某地民衆反映，當地原本響應「退林還耕」，大肆砍伐林木，但今年沙塵暴肆虐之後，當地官方已下令停止砍樹。

還有多個視頻顯示，部分地區砍光山坡林木後打造的梯田，最終沒有種植農作物，反而又栽種上樹苗。

（責任編輯：歷澄宇）

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