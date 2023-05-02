【禁聞】稀土戰升級？學者：中共難構成實質威赫

請點擊右鍵，選擇“另存為”下載視頻。如遇到問題，請發郵件至：[email protected]

【新唐人北京時間2023年05月02日訊】近期有日本媒體披露，北京正在修訂稀土技術出口限制清單，以應對芯片被西方卡脖子的窘境。評論指出，中共之前虛虛實實已多次打過「稀土牌」，一直收效甚微，再次挑起稀土戰將促使西方加速重整供應鏈，雖有短期陣痛但長期影響有限。

據《日經新聞》報導，去年年底，中共就開始計劃修訂技術出口限制清單，包括禁止或限制加工和提煉稀土元素，和從稀土中提取高性能磁鐵所需合金技術的出口，預計今年生效。

稀土是17種稀有金屬元素的總稱，有廣泛的工業、醫療、生活、國防用途，是高科技設備中必不可少的成分。

中國的稀土儲量、產量、出口量都是世界第一，中共也一直將其視為戰略武器。

2010年，因為釣魚島主權爭議，北京曾暫停向日本出口稀土，擾亂了當地製造業供應鏈。中美貿易戰時，限制對美出口稀土方案，也曾在中共內部討論。

大紀元專欄作家王赫表示，中共需要稀土賺取外匯，限制出口會傷及自身，多年來「稀土牌」一直難有成效。

大紀元專欄作家王赫：「它的經濟現在已經是風雨飄搖，它敢冒這個險嗎？因為這個風它已經放了很多年了，不是說現在才放這個風的。那麼現在因為有可能美國的芯片戰，那個科技脫鉤把中共打得太受不了了，所以這時候它要在芯片這方面，或者在稀土這方面搞一些措施出來，這個可能性是有的。但是這個力度能有多大，那是另外一回事。」

台灣稀土暨稀有資源應用產業聯盟召集人海中雄，對《美國之音》表示，中共修訂內容草案顯示有4樣技術可能會被禁止出口：包括稀土的萃取分離技術、稀土金屬跟合金材料的生產技術、稀土的硼酸氧鈣技術，還有最為重要的是跟綠能和軍工息息相關的永磁技術。

海中雄認為，中共意在延緩美軍發展的腳步。

不過，西方世界對中共的稀土威脅早已有所準備。

美國已經在本土建立了一條稀土供應鏈。去年通過的《減通脹法案》，也鼓勵對依賴稀土的項目進行投資，如可再生能源，並由盟國供應。

台灣國家防務學者蘇紫云：「川普當總統的時候，2018年推出了國防供應鏈的報告，認為這些關鍵的原物料都是美軍的弱點，所以他們重啟了在西方稀土的這些行業，用新的科技跟澳洲合作，也跟越南合作等等。」

今年2月，世界第二大稀土礦——美國芒廷帕斯稀土礦的控股公司MP材料，與日本巨頭住友商事會社達成協議，繞過中國加工渠道建立穩定的稀土供應鏈。

另一邊，澳洲阻止了當地最大的稀土礦產商——北方礦業接受中國股東的增資，還聯合歐美建立重要礦物資源供應鏈合作關係。

王赫：「別的國家不幹這個事情，因為環境污染這個太嚴重了，所以它不做嘛。現在如果中共就是卡住了這個技術，卡住了那個什麼市場供應，那麼歐美它很快，大概也就幾年之內就能夠另外建立一套系統出來，供應鏈出來。這個技術開發這個門檻不是特別高。」

今年初，瑞典礦業集團LKAB公告，在瑞典基律納發現了歐洲目前已知最大的稀土礦床，有望降低歐盟對中國稀土的依賴。

美國地質調查局的數據顯示，中國在全球稀土產量的份額已從10年前的90%，下降至去年的70%左右。

王赫：「從目前的勘猜量來說的話，中共已經不能把世界的脖子都掐住了。所以這個政策一直在傳聞，但是一直到現在都還沒有正式出台，就說明這個方面中共也是騎虎難下。從中長期來看的話，歐美這一塊的話，他們對這個問題，他們應該有所布局，它能夠應付得了的。」

台灣國家防務學者蘇紫雲也認為，中共的稀土戰略地位正逐漸下降，難以再形成實質威赫作用。

編輯/李明飛 採訪/ 駱亞

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/05/02/a103703492.html