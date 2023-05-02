【禁聞】中共官方炒作淄博燒烤 製造虛假繁榮

【新唐人北京時間2023年05月03日訊】中國「五一」假期，因為「淄博燒烤」話題衝上熱搜，山東淄博十幾萬人湧入，在官方炒作下，為中國低迷的經濟帶來煙火氣。評論認為，大批旅遊人潮湧入燒烤店，滿足疫情解封後對人潮的嚮往。淄博燒烤帶來的繁榮，只是一種虛假繁榮，有網友說，在中國買不起房子、結不起婚、養不起孩子，至少可以吃一頓好吃的燒烤。

山東省淄博市最近因為燒烤小吃突然成為網紅城市，「淄博燒烤」衝上中國大陸網路熱搜的議論，隨著「五一」假期到來，官方還舉辦「淄博燒烤節」，甚至安排「燒烤接駁車」。

有燒烤店老闆更表示，一天就要吃掉500斤肉。為什麼淄博燒烤這種沒有技術含量的普通食品，會迅速成為經濟火爆狀況？評論認為，這是社會大眾群體的心理反彈現象。

旅美時事評論員唐靖遠：「主要是因為這三年來的疫情封鎖，包括去年底到今年初這波疫情高峰，導致大量的死亡。其實整個社會的人群都在心理上有著非常壓抑的基礎。在這種情況下，疫情整個社會終於解除封鎖，疫情放開了。在大眾的心理上，有一種需要釋放這種壓抑的、想要出門。」

官方高調宣揚淄博繁榮景象，大陸媒體紛紛報導，許多人不遠萬裡坐著高鐵來到這座城市，只為一頓燒烤，整個城市萬人空巷寸步難行。

旅美時事評論員唐靖遠認為，大批旅遊人潮湧入燒烤店，滿足疫情解封後對「煙火氣」的嚮往。但淄博燒烤帶來的繁榮，只是一種虛假繁榮。

唐靖遠：「我們可以看到現在這些央視的這些，央視的媒體都開始進來拚命的帶動節奏，來煽動民心，他們的目的是要想通過不斷的翻炒淄博燒烤的熱度，來營造一種整個社會的經濟正在迅速的恢復，人間煙火其實還很旺盛，人氣也很旺盛，就是想要營造這麼一種比較虛假的繁榮的景象。」

輿論指出，北京過去有很多露天燒烤園，可惜被城管以燒烤污染環境，帶來喧嘩取締了。現在淄博燒烤火爆會不會讓北京重新調整治理政策，讓燒烤經濟重返北京街頭。

大陸企業家孟軍：「淄博燒烤它只有當地，因為本身這個城市就是三線的小城市，但是官媒把它放大，來襯托中國經濟恢復什麽什麽的，其實這是他們宣傳的一個手段。官媒在宣傳的時候，讓大家覺得報出來的杭州西湖，你看看人山人海的這種全部出來，但是背後有個現象，你看他們消費了嗎？他們的消費水平跟同期，就是2020疫情之前，它是明顯的不一樣。」

有網友說，買不起房子、結不起婚、養不起孩子，至少吃一頓好吃的燒烤。唐靖遠表示，物美價廉的十元燒烤，引來千萬人嚮往，背後折射出中國民眾消費出現集體性的自動降級。

唐靖遠：「之前那種出國大批量的人都去買那些奢侈品店、那種高檔的消費場所去進行這種狂歡、去進行消費的這樣的場景，現在已經幾乎看不到了。我覺得很多人大老遠的趕著高鐵，甚至坐著飛機都要趕著去吃那麼幾十塊錢的燒烤，它更多的是想要體驗那種氛圍，去吃那種所謂的熱鬧勁，去體驗這種人氣。這種背後折射出來的大眾心理，其實是對過去那種生活的正常生活的一種懷念，而這種正常生活在將來可能是永遠都不會再有的。」

山東省淄博市4月17日發布告誡書，告誡各賓館酒店、飯店餐飲、交通運輸、景點景區、燒烤商戶等行業需依法明碼標價、誠信經營。違反規定者，從快從嚴從重處罰。

孟軍：「所有的商家都想賺最後一波錢，到處提價、到處漲價、吃飯漲價、住宿漲價、交通什麼、打車漲價，全部都漲價，就是報復性的，就是想賺最後一波錢的那種態勢出來了，甚至有些地區已經產生了什麼，用政府出台文件去限價，現在到處都是政府說不許宰客、不許這樣、不許哄抬物價等等，到處你在宣傳這個了，其實這一波下來以後你看，投訴是非常非常多的，但是中共它不會報導的。」

目前中國的窮人沒錢消費，中產不敢消費，富人減少消費，頂級富豪忙著轉移資產移民海外沒有時間消費。大陸企業家孟軍認為，經濟垮塌，不是中共宣傳幾句就能在短短幾個月恢復起來，那是不可能的，因為人心已經垮了。

編輯/黃億美 採訪/駱亞

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