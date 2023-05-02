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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）食藥署預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，引發各界討論。食藥署今天強調，依據審查程序，除進行風險評估、審查書面資料，並前往實地查核，嚴格執行相關審查及評估後預告開放。

衛生福利部食品藥物管理署4月27日預告，繼美國後，將開放加拿大全牛齡牛肉進口，預告期共30天，供外界提供意見。消基會5月1日發布聲明，嚴正反對開放加拿大全齡牛肉進口，如果衛福部食藥署不顧民意，將發起拒買行動。

食藥署今天晚間發布新聞稿表示，台灣分別於96年及103年已開放加拿大30月齡以下去骨牛肉、帶骨牛肉及其相關產品進口，加拿大於110年提交開放全牛齡申請案。

食藥署依「牛海綿狀腦病（BSE）發生國家申請牛肉進口案之申請程序」進行審查。首先在風險評估部分，以最保守情境，假設國人終生每日食用加拿大牛肉的評估結果，100億牛肉消費者中，可能會有2.24人因暴露於致病普利昂蛋白（PrPRes），而罹患新型庫賈氏病（vCJD），評估為可接受風險。

再者，由BSE專家諮詢會審查書面資料。BSE專家諮詢會審查加拿大提交BSE管理資料，包含BSE病例流行病學調查報告、飼料禁令及相關監控措施、BSE監測計畫與牛籍辨識系統、防範BSE污染所採行的屠宰衛生及去除特定風險物質（SRM）落實情形等。

食藥署並偕同行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及BSE專家，於111年8月赴加拿大執行實地查核，包括1家肥育場、3家屠宰/加工廠、1家化製廠，查訪加拿大官方管理機構以及實驗室，現場未發現特定風險物質處理的重大缺失，只在屠宰/加工廠發現些許無涉BSE管理的輕微缺失，加拿大官方均已確認改善。

食藥署表示，BSE專家諮詢會審查實地查核結果，發現加拿大於110年12月出現一例非典型BSE案例為8.5歲老牛，非經飼料感染，世界動物衛生組織（WOAH）認為非典型BSE與人類感染vCJD無直接關係。

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因為WOAH未因此案例調整加拿大的BSE風險等級，仍維持其為BSE風險可忽略國家，食藥署經重新風險評估結果，加拿大牛肉產品食用風險並無增加，另外查加拿大食品檢查局（CFIA）網站，截至112年1月，加拿大牛肉可輸往68個國家，如美國、日本、中國、韓國、菲律賓等。

食藥署強調，依據審查程序，嚴格執行相關審查及評估，無論加拿大進口牛肉的月齡，將持續依據食品安全衛生管理法相關規定，加拿大進口牛肉並不包括牛隻的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟及其他相關產製品。（編輯：陳政偉）1120502