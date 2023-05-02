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（中央社記者楊淑閔台北2日電）環保署今天表示，過去執法經驗發現，舉辦宣導說明會邀集業者參加，有助於業者改善環保違法行為發生，3月擴大辦理，邀請事業廢棄物業者參與，藉此強化產業落實自主管理。

環保署舉辦「產業落實自主管理 環境執法So Easy」記者會。會中說明，去年10月邀集中部地區使用有機溶劑製程業者參加「產業自主管理與污染預防宣導說明會」，會中分享環保機關近幾年稽查常見違法樣態與裁罰規定，並邀請曾經重大違規受罰，且已完成改善的業者，以自身經驗分享空污防制設備改善與心態轉變。

環保署說，上述業者從源頭原料減少揮發性有機物含量，並升級空污防制設備，大幅降低空氣污染物排放量，每年節省超過9成空污費支出，在積極投入污染改善後，客戶更具信心，有效提升產業形象與實質效益，獲得與會產業代表一致認同。

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根據過往推動經驗，環保署進一步指出，今年3月並擴大邀請產生廢塑膠、廢溶劑、廢木材及廢污泥等事業廢棄物業者，參與環保署在北、中、南辦理的4場法規宣導說明會，

環保署強調，會中除分享近年常見非法棄置事業廢棄物案件的違規樣態、發生原因及相關法規外，並邀請國內半導體龍頭廠商、廢棄物清運處理上市公司分享廢棄物清運處理流向追蹤的管理經驗，鼓勵更多業者從源頭做好自主管理，減少非法棄置案件發生。（編輯：陳政偉）1120502