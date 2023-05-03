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（中央社記者許秩維台北3日電）旺宏教育基金會今年攜手新竹高中舉辦旺宏科學教師研習營，並將ESG（環境、社會責任、公司治理）融入課程，希望讓科學與實作教育持續向下扎根。

旺宏教育基金會今天發布新聞稿指出，「2023旺宏科學教師研習營」吸引近50名全國各地的科學領域高中教師參加，除了將ESG融入課程，也邀請中央研究院院士、大學教授、高中第一線教師與會分享。

旺宏教育基金會執行長張宜如表示，為推廣科學教育的經驗，基金會自2017年起舉辦科學教師研習營，累計已吸引近400名高中職老師熱情參與，隨著ESG逐漸成為顯學，今年研習營也將ESG的概念納入，並透過連結聯合國17項永續發展目標提出創意教案，以關懷大家所生長的台灣。

今年旺宏教師研習營「大師演講」邀請中央研究院院士牟中原主講，牟中原認為20世紀最重要的發明是「催化劑」，能滿足經濟成長所需的各種能量；他也介紹氨、二氧化碳、氫3種氣體，並呼籲重視人口爆炸與糧食危機、地球暖化現象、再生能源利用等ESG重要議題。

「數學講座」則邀請研究幾何分析的台灣大學教授李瑩英擔任講師，李瑩英提及現今火紅的人工智慧、機器學習、量子力學等，都有數學存在，建議高中生提升數學能力；清華大學物理系教授戴明鳳則和教師探討物理光學中多狹縫的繞射與干涉現象。

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至於「教師對談」單元，旺宏基金會邀請新竹高中教師張世標、彰化高中教師劉曉倩、台南一中教師羅焜哲分享如何帶領學生進行科學實作，以及如何善用ChatGPT等數位科技工具。

旺宏基金會提到，為實踐研習課程所學，教師以分組討論方式，利用ESG為主題進行教案設計，每組教師都提出能結合在地永續發展、解決當前社會問題等創意教案，像是透過數學函數公式計算電費調漲及節電效能、探討媽祖遶境時信徒焚燒金紙產生的空污議題等。（編輯：管中維）1120503