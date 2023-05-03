精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 4 月營收 2.37 億元，月增 0.4%，年減 33.8%，累計前 4 月營收達 9.12 億元，年減 23.1%；第二季因產業鏈持續調整庫存，精測預期，營運表現大致持平第一季或呈現溫和復甦。

精測指出，半導體產業第二季需求低預期，多家大廠對景氣復甦轉趨保守，因此即便次世代產品問市，但投片量產計畫多放慢腳步，也反映在公司近期營收表現。

精測 4 月營收主要來自智慧型手機應用處理器晶片 (AP)、高效能運算晶片 (HPC) 等，其中，手機 AP 的新驗證案是 4 月探針卡營收占比提升的主要動能，不過，後續量產訂單能度見仍不明朗。

另外，針對 ESG，精測也首度完成溫室氣體排放盤查，並正式公布公司政策聲明與宣言，包括遵循環境相關法規適切地保護自然環境與生態，致力於環境永續之目標；建立具體環境保護、節能減碳管理程序，有效落實環境永續發展之企業文化，提倡珍惜資源及節能環保行動。

另外，公司將建立具體環境保護與污染預防程序，營運過程中應盡最大可能性避免污染水、空氣與土地，減少對環境傷害之負面作為；使用綠色材料及節能產品，提供綠色產品及低碳的服務。

精測期望透過溫室氣體政策與結合公司環境保護管理政策落實節約能源、維護地球生態。