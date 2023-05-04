2023年的五四青年节，中国年轻人正面临着各式各样的升学、工作与生活压力，除了青年失业率逼近20%外，近来也频传集体相约自杀事件。中国年轻人告诉美国之音，他们真正需要的是尊严与公平的对待，每当一种卑微的自我伤害、甚至是自我摧毁式的控诉行为出现的时候，它预示的很可能是在不远的将来，就会有一种排山倒海式的愤怒表达，比如白纸运动。

中国年轻人现状

两年前从福建一所“双非”大学（指非一流大学建设高校和非一流学科建设高校的其它本科高等学校）毕业的阿宝，至今没有工作，也没有收入，他每天窝在图书馆读书，一天只吃两餐，真的没钱了就去当一下外卖小哥，他说这是为了“二战考研”（第二次考研究所）在做准备。阿宝深知自己并非来自一流大学，所以光拿大学文凭在外面的企业也找不到工作，所以必须要“考研”才有希望。他说，现在除了考试，其他的都不敢多想，但自己也不晓得哪一年才能考上，更不用谈什么未来买房的梦想。

另一位就读音乐专科的淑敏，已经大学毕业四年，她现在在深圳从事音乐相关的服务业，包括当音乐家教，偶而也接一些商演工作，一个月的薪资大概四、五千块人民币。她对美国之音说，这样的薪资在很多城市生活或许还过得去，但在深圳来讲非常低，生活压力很大。

淑敏说，她大部分的同学都有工作，至今仍失业的也有，但不多，只是大家的薪资都不高。她认为，有工作的同学最后都是向“低薪”妥协，她自己也是；而还没有找到工作的人，是一些不愿意向低薪妥协的人，因为他们从小就被灌输要好好念书，长大了才有出息，觉得自己辛辛苦苦在大学奋斗了这么多年，如果最后只换来一份不体面的工作，代表过去所有的努力都白费了，想起来就令人“不甘心”，所以不愿屈就，但持续找不到足以匹配的工作的结果，只是令失业的同学对人生越来越悲观。

去年自山东大学毕业的小华现在也没有一份正式的工作，她说她的同学有一半的人都没有工作，即便有工作的人进到企业以后，只做两、三个月就被公司以未通过考核解雇了，所以很多人变成只好继续考研究所，一年没考上就考第二年、第三年，“备考时间变得很长”。

小华表示，她现在做的是国有企业的实习工作，但其实是连薪水都没有的，只有一点交通费和保险费的津贴，大概1000多块人民币而已。她认为，这种实习计划只是政府为了美化青年失业的问题而已，除非政府有补贴，否则根本不够年轻人生活，对年轻人不具吸引力，“实在是没办法了才去做”。

炫富文揭社会不公

中国除了苦于找不工作的年轻人对自己的前途感到无助悲观外，另有一批年轻人出生自富有家庭，而不忘在网上炫富。三月底，有一名微博帐号为“北极鲶鱼”的网友发文，她自称是一名中共退休官员的孙女，家中有高达9位数的存款，并称“我家那么多钱都是韭菜供的，我怎么能不喜欢呢”。该帐号已被封禁。

出生在江苏、去年取得香港城市大学哲学博士的青年学者徐全在接受美国之音采访时表示，该炫富文在中国网络引发轩然大波。中国年轻人之间最近流行着一句话：“他在羞辱你，但是他讲的从来都是实话”，意思是大多数的人都是在基层戮力打拚，即使辛苦一辈子也累积不到九位数的存款。徐全说，该网友的发言在年轻人心里留下深重的创伤，“因为她揭开了中国社会非常敏感的贫富不均以及不公平的问题。”

他表示，现在中国年轻人要的不仅仅是一份工作收入，他们还要的是一个公平竞争的机制与尊严，虽然彼此出生的起点不同，但是年轻人可以透过自身的努力与公平的机制，达到在社会上向上流动的目标，从而实现自己人生的飞跃，从基层变成中产，然后他们的下一代也可以透过自身的努力，从中产变成社会精英 。

徐全说，这位暴露家中有九位数存款的年轻人，恰恰显现出中国两种截然不同的年轻人状态，一种是在体制的优越感所带来的舒适环境中甘之如饴的年轻人，另一种是近来频传集体相约自杀的年轻人。他说，从那些寻短的年轻人身上，“我们看到的是他们对于这个社会、对于自我人生深深的不满、失望，甚至是控诉。”

相约自杀事件频传

四月初中国知名景点张家界天门山玻璃栈道，4名来自不同省份的年轻人有3人翻越了安全护栏跳崖身亡，另一人被及时阻止后紧急送医，但因此人跳崖前已服毒，经抢救无效死亡。他们的年龄介于22岁到33岁之间。

4月24日凌晨，四川省德阳市什邡公安发布警情通报，在4月22日傍晚有3名来自不同外省的年轻人，在什邡市蓥华镇的一个森林深处服毒自杀身亡。身份证上的信息显示，三人均是90后。

除此之外，天津市也传出在3月19到3月23日的5天内有7名学生轻生。成都自本学期开学后也已出现了十几起学生轻生案例。

徐全表示，在白纸运动爆发之前，中国大学生曾经用一种集体在地上狗爬的方式，来表达对于大学校园清零封控的不满跟抗议，当时很多中国媒体都觉得这是一种行为艺术，认为是年轻人在标新立异，没有想到过不了多久，白纸运动就爆发了。

徐全说：“所以每当一种卑微的自我伤害，甚至是自我摧毁式的一种控诉行为出现的时候，它预示着很可能在不远的将来，就是一种排山倒海式的愤怒的表达，所以我觉得这一点是应该引起中国官方深思的。”

年轻人失业率高

根据中国国家统计局数据，3月份全国失业率为5.3%，但16至24岁的青年人失业率却高达19.6%。很多年轻人找不到工作，干脆跑到寺庙拜拜，把谋职的希望寄托在神明身上。

中国人力资源社会保障部4月24日启动实施“2023年高校毕业生等青年就业创业推进计划”，推出10项具体行动，意在“千方百计促进青年就业创业”，以解决今年预估将会有破纪录的1160万大专毕业生投入就业市场的问题。

这10项行动包括“就业政策落实”、“公共部门稳岗扩岗”、“创业服务支持”、“离校未就业毕业生服务攻坚”等行动。其中，官方将在毕业生离校前发出公开信，提早公布服务管道。离校后并对未就业的毕业生展开实名帮扶，针对性提供职业指导、岗位推荐、培训或见习机会。

中国一位不愿具名的大学教师在接受美国之音采访时透露，中国高校有一项“就业指标”，学生毕业后必须要回报就业状况，如果学生的就业率不高，会影响到明年度的招生名额，所以就业回报 “灌水”的不少。

这名老师表示，按照领导的说法，对于没有找到工作的学生，老师“必须要持续不断地给他做思想工作”，因此 “上有政策、下有对策”，很多老师为了“绩效”只好不实回报，他们会请学生至少交个证明回来，“有没有工作是另一回事”，然后老师再拿去给亲戚朋友盖公司章，“就这样应付过去了”，所以大学毕业生的实际失业率，一定比数据上的更严重。

稳就业措施

为了解决青年失业问题，广东近来就有一项“三乡行动”引发关注，预计到2025年底，将动员30万青年下乡工作，包括“累计组织10万名青年下乡帮扶、联系服务10万名青年返乡实践、培训服务10万名青年提升兴乡技能”，高校毕业生和研究生都在招募人选之列。外界认为，此举也能避免因失业引发的动乱，并缩小城市与乡村之间的贫富差距。

中国国务院办公厅4月26日也发布了《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》，强调要多措并举，稳定和扩大就业岗位，将动员各类企业事业单位、社会组织等，募集不少于100万个青年见习岗位。

台湾世新大学助理教授吴巨盟表示，中国年轻人找不到工作的原因，首先是跟中国在1999年之后的高校扩招有关，因为拥有本科学历的大学生数量大幅提升，超过了原先就业市场的需求，以致很多人一下子找不到工作。其次是产业结构改变，疫情封城造成很多外商企业撤离中国市场，对中国就业市场带来了相当大的挑战。第三个是教育系统的问题，也就是学生所学的专业跟市场所需人力可能无法完全的搭配。

他说，另一个则跟年轻人的就业态度有关，他们因为生活压力大，对人生感到悲观，所以很多人选择“躺平”、“佛系”过活。

吴巨盟表示：“我觉得这个情况如果没有持续因应的话，中国大陆会出现相对的社会不稳定，甚至带来政治的不稳定。”

虽然中国政府的就业计划在短期内或可解决青年失业的问题，但是否具有可持续性仍值得观察。不过，接受美国之音采访的中国年轻人异口同声表示，在稳就业之余，他们也希望能获得一些心理疏导和社会关怀的资源，因为曾有研究显示，中国的隐形抑郁症人数有将近一亿人，但很多人都羞于启齿，不愿主动就医，但中国社会在这方面的辅导机制并不完善，以致无法及时干预或介入治疗，造成年轻人的生活压力与精神压力都特别大。

26岁的安徽人陈宇镇现在已经“润”到美国了。他对美国之音说，中国政府应该要有一些社会福利组织，不管是由政府还是民间主导的都好，以缓解中国年轻人的课业与就业压力。他还说，如果中国年轻人的生活压力实在太大的话，“可以的话就尽量润到其他国家，这也是一个很好的办法。”