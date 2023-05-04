112 年度股東常會將陸續召開，為利公司及早規劃股東常會召開時程、編製年報及順利於股東會討論重要議案，金管會今 (4) 日提醒公開發行公司編製股東會年報 5 大注意事項，其中，符合近 3 年財報曾虧損等 6 類的公司，必須在股東會年報強制揭露個別董事監察人酬金，，違者將依證交法 178 條，最重處 480 萬元罰金。

據金管會統計，有 652 家公司須在今年股東會年報中要揭露個別董監及經理人酬金，其中有 557 家公司得揭露酬金最高前 5 位主管酬金資訊。

金管會證期局指出，近期公開發行公司已陸續完成年度財務報告申報，且公司治理評鑑結果剛於近日發布，也提醒如符合 6 大條件，包括：一、最近 3 年度財務報告曾虧損，但最近年度已有稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限；二、公司治理評鑑結果屬最後一級距，或最近年度曾遭變更交易方法、停止買賣或終止上市櫃；三、最近年度董事監察人持股成數連續 3 個月不足；四、最近年度任 3 個月董事監察人平均設質比率大於 50％；五、全體董事監察人酬金占稅後淨利超過 2%，且個別董事監察人酬金超過 1500 萬元；六、非主管的全時員工薪資平均未達 50 萬元等 6 項條件之一者，需強制揭露個別董事及監察人的酬金資訊。

不僅如此，符合第一及第二種情況的公司，即最近 3 年度財務報告曾虧損，公司治理評鑑結果屬最後一級距，或最近年度曾遭變更交易方法、停止買賣或終止上市櫃，還需個別揭露前 5 位酬金最高主管，例如總經理、副總經理、執行長或財務主管等經理人的酬金資訊。

另外，董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，也應說明其原因、合理性、必要性及因應措施；另如屬上市櫃公司者，亦應依證交所及櫃買中心的規定，在 112 年底前完成選任獨立董事人數不得少於 4 人，但董事席次超過 15 人者，獨立董事人數不得少於 5 人。

同時，鼓勵提早揭露温室氣體盤查資訊，證期局表示，實收資本額 100 億以上、鋼鐵業及水泥業的上市櫃公司依永續發展路徑圖規劃時程應於今年完成個體公司温室氣體盤查，建議除可提早於今年之股東會年報揭露相關資訊外，另最遲應於 112 年 6 月底公開資訊觀測站及永續報告書中揭露。

在編製英文版股東會年報部分，證期局指出，為循序提升資本市場英語資訊揭露內容與品質，自今年起全體上市及 6 億元以上的上櫃公司，均應提供英文版股東會年報，以利外資行使股東權益，吸引國際資金持續投入我國資本市場。同時，為公司年報順利編製，證交所公司治理中心業於其網站提供最佳實務參考範例，公司可前往查詢參考，以利提升年報資訊揭露品質。