中美晶 (5483-TW) 今 (5) 日公布第一季財報，受惠子公司環球晶 (6488-TW) 獲利挹注，首季稅後純益達 24.69 億元，季減 2.61%，年增 95.2%，每股稅後純益 4.21 元，雙雙改寫同期新高。

中美晶董事會今日也通過去年下半年現金股利發放案，每股擬配發 5.8 元現金股利，配發總額為 34 億元，若計入上半年已發放的每股 3.2 元，全年共發出每股 9 元的現金股利，配發率高達 60.5%。

中美晶第一季營收 209 億元，季減 1.44%，年增 11.4%，毛利率 36.3%，季增 0.14 個百分點，年減 3.46 個百分點，營益率 27.7%，季增 0.67 個百分點，年增 5.36 個百分點，稅後純益 24.69 億元，季減 2.61%，年增 95.2%，每股稅後純益 4.21 元。

中美晶表示，隨著全球越來越重視氣候變遷議題，各國紛紛推動淨零目標，以期達到減少碳排放和保護環境目的，近日，歐盟提高 2030 年再生能源目標至 42.5%，降低對進口燃料的依賴度以對抗極端天氣，並且計畫對於進口碳產品徵收稅款，以鼓勵更多企業投入再生能源的發展。

台灣政府也將能源局升格為能源署，預期將有更多資源和支持投入到再生能源產業的發展當中。

中美晶為掌握潔淨能源潮流，旗下德國子公司 Aleo 已搶先擴產德國太陽能模組產線，積極掌握歐洲能源轉型的商機外，位於台灣的高效電池生產線業已完成產品規格提升，同時也積極投入電廠設置，儲能跟綠能相關的佈局，集團會更進一步加深在再生能源方面的著墨，鞏固優勢競爭地位。

第九屆公司治理評鑑結果出爐，中美晶蟬聯 9 年再次榮獲公司治理評鑑上櫃類排名前百分之五，這是對公司長期以來堅持高標準、嚴格要求的體現，公司將會繼續堅持優秀的企業治理理念，推進公司治理水平的不斷提升。