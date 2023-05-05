蔡見興遭控進用親友 合庫：社會觀感不佳已全數離職

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（中央社記者張璦台北5日電）國民黨立委今天指財政部縱容合庫金控成為家族企業。對此，合庫金表示，合庫AMC案相關人員雖均屬合規任用，但因社會觀感不佳，包含合庫AMC前董事長蔡見興在內一共7人，已全數離職。蔡見興的兒子在合作金庫創投任職，也已離職。

國民黨立委王鴻薇4月下旬召開記者會，質疑合庫金子公司合庫資產管理公司（AMC）前董事長蔡見興，在任內不但任命自己兒子、外甥、親信子女到合庫AMC與合庫相關企業任職，更放款新台幣數十億元給前家族企業親友。

蔡見興已於4月25日請辭，財政部和金管會也在查明爭議中。同時，財政部要求各大公股金融機構，全面「預防性」了解有無類似「蔡見興模式」的人員進用狀況，並要求務必遵守公司治理各面向。

王鴻薇今天與同黨立委曾銘宗、謝衣鳯到監察院告發「財政部縱容合庫金控成為家族企業」；對此，合庫金控發布3點說明。

合庫金表示，合庫AMC未有亂貸放、貸款放水情事；合庫AMC配合政府推動都市更新、危險及老舊建築物加速重建政策，協助重建或改建各階段所需資金，依金管會函頒「金控公司（銀行）轉投資資產管理公司營運原則」，而訂定「受理都市更新及危老重建墊付款項業務辦法」。

經稽核處查核授信案件，合庫金指出，案件均依規經公司投審會討論通過後，提報董事會審議，辦理的都更代墊款案，撥貸符合相關規定，且目前所有案件的還款繳息情形皆正常；合庫AMC近3年獲利及預算達成情形，也均較過去年度為佳。

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再者，合庫金指出，合庫AMC案相關人員的人事進用，經查相關程序均依合庫AMC「員工任用及敘薪辦法」規定辦理，且敘薪尚符合市場行情；不過，合庫金是政府投資的公股金控，進用關係人士恐造成社會觀感不佳，包含蔡見興在內的7名相關人員，均已離職。

第三，合庫金表示，依公司法務部門意見，按現行「公職人員利益衝突迴避法」第2條規定及相關解釋函令，蔡見興不屬於該法所稱的「公職人員」，其關係人的任用，尚無須依同法第6條負提出相關書面通知金控與財政部的義務。（編輯：楊蘭軒）1120505