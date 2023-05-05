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嘉義縣近年空氣品質不良天數比例逐年減少，從嘉南平原看到玉山的天數也增加了。圖為5日從嘉義平原地區可見玉山山脈與玉山主峰。中央社記者蔡智明攝 112年5月5日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義縣今天從平地可遠眺玉山山脈與玉山主峰；環保局表示，嘉義縣近5年空氣品質不良天數比例，由107年24.7%降至111年7.9%，逐年減少，從嘉南平原看到玉山的日子也增加了。

嘉義縣平原地區今天能明顯看到玉山山脈與玉山主峰，民眾直覺空氣變好了。不過嘉義縣環保局空氣噪音防制科長林春如告訴中央社記者，今天雖然可遠眺玉山，但空氣品質未達良好等級。

林春如說，依據行政院環境保護局空氣品質監測網顯示，嘉義縣新港及朴子2測站空氣品質指標（AQI）皆為黃色普通等級。但今天環境風場為偏南風，中部以南位於迎風面，擴散條件較好。

林春如強調，依據環保署監測數據統計，嘉義縣近5年空氣品質不良AQI>100比例，有逐年減少的趨勢，由107年24.7%降至111年7.9%，代表從嘉南平原地區可看到玉山的天數也增加了。

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林春如指出，環保局與民政處等單位合作推廣減量焚香、紙錢及放鞭炮，推動五分車及農耕機、施工機具加裝濾煙器；與鄰近縣市執行聯合稽查，檢視柴油車、營建工地、堆置場、露天燃燒的情形，改善區域空氣品質。

林春如說，當空氣品質AQI>100（橘色等級），空氣污染物可能會對敏感族群的健康造成影響，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。（編輯：謝雅竹）1120505