米其林宣布針對高性能電動車推出 PILOT SPORT EV 以及全均衡型的 PRIMACY 4+，擁有獨特的設計並確保性能保持至最終，為消費者提供更全面的輪胎選擇。

隨著全球環保意識抬頭，永續發展與淨零碳排成為最熱門的話題，其中電動車輛運具利用電池在運作時不會排放污染物而成為不少人的首選，各大製造商，甚至是國家都積極投入研發而推出不少產品。根據統計，2023年全球電動車銷量將突破 1800萬輛，而臺灣電動車市場也成長快速，預計2024年將占市場銷量近三成。

(左起)台灣米其林產品經理顧為綱、董事長毛行健、市場部經理倪季遠、技術經理陳錦章

在電動車與傳統燃油車有差異之下，身為全球知名的輪胎品牌米其林(Michelin)便針對電動車或新能源車推出專用的輪胎，繼 2022年發表的 e. PRIMACYY 輪胎，今年再推出新款的 PILOT SPORT EV 讓產品線更為完整。新產品更特別針對電動車的「里程焦慮」、「噪音」、「耐用度」提供極佳的解決方案。

米其林 PILOT SPORT EV 是專為高性能電動車設計的輪胎

為了擁有長續航力與性能表現，電動車必須採用大容量的電池，卻也造成車重增加，讓輪胎需要承受更多的重量，也影響煞車性能與彎道操控性。米其林 PILOT SPORT EV 輪胎採用雙膠料的全新配方，承襲米其林電動方程式賽事輪胎開發經驗，特別在胎面中央採用高剛性橡膠配方，具有更好的抓地力，輪胎肩部則採用高效低滾阻橡膠配方，可以降低能量消耗、提升續航里程。

米其林 PILOT SPORT EV 輪胎採用雙膠料的全新配方

由於目前電動車充電時間較長，可充電的地方又不像傳統加油站那麼普及，行駛時就可能面臨續航力不確定性，駕駛者可能會出現「里程焦慮」。再者電動車通常擁有較大扭力而造成的輪胎磨損較快，而增加換胎的頻率，當然費用也變高。米其林 PILOT SPORT EV 輕量化胎體設計，加上節能胎體層，有效降低形變生熱，可提升不少續航里程。此外還採用壓力 MAXTOUCH 均勻化科技以提高輪胎的接地面積，並均勻分佈瞬間加速、制動和轉彎在胎面上的應力，不僅具有優異的性能更延長輪胎里程。

米其林 PILOT SPORT EV 目標車款與首波上市規格

電動車因為沒有燃油引擎運作時的聲音，各種噪音就變得明顯，像輪胎接觸路面所產生的共振噪音便造成車主困擾。PILOT SPORT EV 使用米其林獨家 Acoustic 靜音科技，內部加上靜音海綿來抑制噪音共振，有效降低車內的噪音也減輕長途駕駛時產生的疲勞感，帶給車主更舒適寧靜的駕馭體驗。

米其林 PRIMACY 4 + 性能再提升

除了針對電動車設計的 PILOT SPORT EV 之外，米其林同時也推出 PRIMACY 4 +，這款新產品是許多車主喜愛的全面均衡型 PRIMACY 4 的增強版，不僅具有原本高里程及從新到舊性能不變的特色，更強化原本的舒適與安靜。

米其林 PRIMACY 4 + 胎面材質採用雙層自恢復橡膠配方

米其林 PRIMACY 4 + 在乾濕地煞車性能皆提升

米其林PRIMACY 4 + 採用新世代胎面材質，以雙層自恢復橡膠配方，抑制煞車時輪胎的變形程度，維持長效絕佳排水性，而 MAXTOUCH 壓力均勻化科技更加大接地受力面積，提升整體輪胎使用里程。臺灣氣候潮濕多雨，煞停及制動性能對安全極為重要，米其林PRIMACY 4 + 在溼地、乾地制動距離、濕地防滑等項目測試，皆比市場競品具有更好的表現，讓車主在各種道路環境下皆能安心。

米其林 PRIMACY 4 + 目標車款與上市規格

「優異性能直到最後一里」是米其林的品牌宗旨並應用在產品上，PRIMACY 4 + 磨耗胎擁有傑出的濕地制動距離、行駛耐久評價，正是展現產品長效耐久性與米其林的品牌精神。

米其林於台北統一時代百貨二樓夢廣場設置可免費參觀的「台灣米其林凌擎駕電 從容領馭」展覽

即日起至2023年5月7日，米其林於台北統一時代百貨二樓夢廣場設置可免費參觀的「台灣米其林凌擎駕電 從容領馭」展覽，可以一窺 PRIMACY 4 + 與 PILOT SPORT EV 新產品特色。