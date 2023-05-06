中共「血汗手套」進美供應鏈 奴工產品引關注

【新唐人北京時間2023年05月07日訊】5月4日，美媒「威斯康辛觀察」（Wisconsin Watch）發布調查報導，曝光美國百年老字號、上市公司美沃奇（Milwaukee Tool）從中國湖南赤山監獄採購「血汗手套」，引發國際社會對中共奴工產品的關注。

報導說，調查者經過長時間深入追蹤，發現美沃奇公司的中國供應商提供的手套，是由監獄強迫高強度勞動生產的。不少被關押者因為高強度勞動和污染而患病。

調查者採訪了曾在赤山監獄被強制勞動的人士，祕密調查了美沃奇的供應商上海賽立特公司（Shanghai Select Safety Products），還仔細分析了美國政府監管文件。結果發現，與赤山監獄有合作關係的賽立特為美沃奇生產「高性能手套」。

調查報導採訪了曾經被關押在赤山監獄的台灣NGO工作者李明哲。幾年前，他被中共以所謂「顛復國家政權罪」判刑。

李明哲透露，在被關押期間，他和其他囚犯被強制製作手套，每天工作約13小時、每週7天，工資每天48美分，僅在中國新年期間獲准休息。

「威斯康辛觀察」還採訪了另一位化名「徐倫」的被關押者。他透露，很多被關押者在溫熱的監獄工廠裡患上了濕疹，因為吸入大量織物粉塵，他本人患上了過敏症。

李明哲和徐倫辨認出，多款在市面上流通的美沃奇手套正是他們在監獄期間製作的型號。他們還透露，美沃奇的供應商為上海賽立特公司。他們在獄中曾聽到、也在訂單上看到這家公司的名字。

遭中共判刑5年的公益組織「長沙富能」創辦人程淵目前也在赤山監獄服刑。程淵的妻子兩年前流亡美國， 她一直呼籲美沃奇公司停止採購監獄「血汗手套」。美沃奇公司的一位發言人稱，該公司「沒有發現任何證據支持」強迫勞動的說法。

李明哲就此事對「自由亞洲電臺」表示，赤山監獄把被監禁者當成技工、強迫其製作產品。血汗工廠還偽造記錄。很多供應商貪圖高利潤，與監獄工廠達成隱祕合作協議。這種合作不會公開到供應文件中，因此強制勞動問題不為外界所知。

2019年，追查迫害法輪功國際組織（簡稱：追查國際 WOIPFG），通過對中共監獄、勞教所奴工產品的調查，發布獨立調查報告揭示，長期以來，中共監獄強制奴工勞動、嚴重侵害人權、對國際社會進行經濟侵略。

報告揭示，被奴役主體有法輪功學員，還有人權人士和律師、維權訪民、地下教會成員、維吾爾人等，年齡從16至70歲不等。他們很多人每天被強迫要從事12～19個小時不等的殘酷奴役。甚至當「生產任務」繁重時，他們還要「加班加點」，幾天幾夜不得合眼。

報告指出，據不完全調查所獲的資料顯示，中國目前至少有681家國有監獄企業。由於這些企業高度集中統一管理，勞力資源是幾乎沒有成本的奴工，而且是在挑戰人體生理、心理極限和酷刑逼迫下的強制勞動，加之中共政府扶持，形成了超級強大的、超越限制的經濟貿易實體。

2003年，中共將監獄企業與監獄分開，組建新的監獄國有獨資公司及分公司。各級監獄企業的法定代表人由各級黨政官員擔任，形成了從中共中央到基層全國高度統一計劃、調配、管理的國家奴工產業。中共政府給予這些企業大量的優惠政策，刺激、鼓勵該類產業的增長和吸引外資合作。

一些監獄企業在優惠政策的保護下，直接在招商引資廣告中以地處監獄、勞教所區域、服刑人員勞動力低廉，來吸引外資，使奴工企業達到了驚人規模。例如，「杭州中賽實業有限公司」（Hangzhou Z-shine industrial Co.,Ltd.）下有38所監獄，奴工達4萬餘人，長年加工外貿出口服裝，外銷產品占90%。

（記者李酈綜合報導/責任編輯：李謙）

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