【華府衝擊播】專訪Alex Epstein：綠色思潮的危險與真實目的

【新唐人北京時間2023年05月07日訊】美國「工業進步中心」智囊團創始人愛潑斯坦接受大紀元專訪時表示，化石燃料不會導致地球無法居住，而且實際上為人類繁榮與安全做出貢獻。因此，他認為當務之急是讓石油、天然氣和煤炭自由發展。

「工業進步中心」智囊團創始人Alex Epstein：「專家們告訴我們的想法可能是致命的錯誤──不是一點小錯，而是要命的錯誤。 」

亞歷克斯·愛潑斯坦是「工業進步中心」智囊團的創始人。他在新書《化石的未來：為什麼全球人類繁榮需要更多的石油、煤炭和天然氣──不是更少》中說，「為了推進某一既定的政治議程，科學正在被歪曲或扭曲」。

「我們永遠不應該錯誤地認為，特定領域的一組特定專家可以支配政策。政策往往取決於多個領域，而且取決於你特有的價值觀。」

愛潑斯坦對二氧化碳零排放的目標提出警告，認為那將對人類繁榮造成毀滅性打擊，剝奪發展中國家迫切需要的可負擔能源。

「低成本、可靠的能源用途廣泛，可以為各種類型的機器提供動力，可擴展，可以為數十億人和數千個地方提供能源──這實際上就是貧窮與繁榮、危險與安全之間的區別。」

愛潑斯坦表示，化石燃料未來所提供的能源，與風能和太陽能等所謂「綠色」能源不同。而真正的「綠色」不僅要最大限度地降低水或空氣污染、以及對自然美景的不必要破壞，而且要從根本上減少農場、工廠和道路建設。

「一切讓這個世界適合80億人居住。所以他們非常巧妙地掩蓋了這種反人類、反科技的議程。」

「看看綠色(思潮)是多麼光彩誘人。 但是綠色是什麼意思？只是意味著較少影響。而理想的『綠色星球』是沒有人類存在過的地球。」

他表示，化石燃料實際上為人類繁榮做出了貢獻，減少了人類因乾旱造成的大規模死亡。

「因為每個人都關心氣候，化石燃料實際上更安全，讓我們免受氣候影響。它給了我們抵消氣候危險的能力，不只是供暖和製冷，而這挽救了數百萬人的生命，它還可以建造堅固的建築、使用高能機器，也許最重要的是，通過灌溉和作物運輸減輕乾旱。乾旱歷來是最大的氣候殺手，曾經每年殺死數百萬人，有些年份死亡上千萬人，根據人口不同有所變化。現在這個數字還不到百分之一。」

他希望人們了解「綠色」思潮的危險，合理利用傳統能源。

新唐人電視台紐約報導

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