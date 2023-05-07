【禁聞】北上廣深撐不住？ 重拾地攤經濟救急緊

【新唐人北京時間2023年05月08日訊】中國今年五一長假雖然旅遊人潮爆滿，人均旅遊消費卻下降。有分析指出，與疫情之前的2019年五一對比，雖然旅遊接待人數成長了近兩成，但是旅遊收入只增加0.66，所謂報復性出遊變成了「窮遊」。

中國經濟低迷，「城市煙火氣」成為中共當局拉抬經濟的指標之一。深圳最近鬆綁地攤禁令，9月1日起開放民眾擺地攤拚經濟。

之前大舉驅逐低端人口的北京，在今年1月放行重點商圈可以擺攤。上海則在去年9月發布市容環境衛生管理條例，不再要求全面禁止路邊攤。

大紀元專欄作家王赫：「中共過去一直把市容看得很重，現在放口子說明經濟形勢非常糟，就業形勢也非常糟。像北京、上海、深圳這些地方，很多人找不到工作，大家消費降級，這時候怎麼辦？中共這時候才放開口子，地攤可以擺了，來緩解一下就業壓力，解決一下民生困難。這只是一種策略性的、暫時性的調整，這並不是說中共把人民的民生當成心頭大事來做。」

旅美經濟學者鄭旭光：「搞地攤的是這種的，就是又沒有本錢，又沒有就業能力，也沒有就業機會，那它可以解決這個問題。那麼當地的老百姓，這種地攤貨可能買得起，那也是一個消費力，但是可能從這些上你政府也收不著稅，這個算是個維穩措施吧。」

微信公眾號「文化產業評論」透過計算發現，近5年的五一假期人均消費數據顯示，人均旅遊消費呈現下降趨勢。財經自媒體「火星觀察」指出，3年疫情嚴重損害了居民消費能力。

鄭旭光：「現在這個擺攤，類似於什麼？類似於那個下崗工人再就業，就是他沒有本錢。這個跟七八十年代初的那個完全不一樣，八十年代初的時候，那個就是你賣油條還真的是比那個上班的人掙得多，那你現在就不可能了，現在基本上可能整天都造神話，說你擺地攤你能掙多少錢？」

中共官媒新華社在一篇報導中聲稱，放寬擺攤規範，可以滿足消費者多樣化需求，提升商業活躍度和繁榮度，更大程度激發消費潛力。

鄭旭光：「我覺得地攤經濟是一個現象，可以討論。就是它有點風向標的感覺，它也不得不向這種經濟困頓讓步，因為你想過去的時候政府它是靠賣地過日子，賣地就相當於寅吃卯糧，那現在政府賣地賣不動了，可能還有很多爛尾工程，城市的這種形象工程都爛尾，你講究不起了，講究不起了那煙火氣就回來了，你也不管污染了，也不管市容了。」

中共前總理李克強曾在2020年的兩會閉幕日提倡地攤經濟，以緩解經濟壓力。隨後中國多地出現了地攤熱。不過，短短幾天後，官方宣傳瞬時變調，官媒甚至撰文稱「地攤經濟不適合北京」，有關「地攤經濟」的報導陸續遭刪除。

王赫：「疫情對中國經濟產生了很複雜的影響，當然是一方面重創經濟，另外一方面中國出口不是暴增嗎？2021年兩位數的增長，幾乎高達30%。在這種情況下，經濟層面還不是那麼太糟糕。那時中共好像還有點經濟底子，可以把地攤經濟抵制掉。現在的經濟形勢比李克強在的時候要糟糕多了，所以在這種情況下，它就不得不把地攤經濟這個口子放開。」

彭博社引述研究機構（Sandalwood Advisors）數據指出，疫情改變中國消費者購買奢侈品的習慣，上個月超過六成人傾向在境內消費。

中國首席經濟學家論壇研究院副院長林采宜在財新網發表文章，分析10年來中國民眾的消費趨勢。

文章指出，中國人口老齡化趨勢日益嚴重，加上總人口數量的減少，面對養老、醫療、教育和通貨膨脹的不確定預期，可能會降低中國居民的消費傾向。目前消費低迷的主要原因是收入低，沒錢消費，另一部分人因為對未來保障的感到悲觀。

編輯/黃億美 採訪/駱亞 後製/鐘元

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