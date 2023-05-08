胡歌慶女兒滿100天 伴手禮價格超過兩千元

【新唐人北京時間2023年05月06日訊】5月5日，大陸男星胡歌的工作室在微博發文，慶祝胡歌的女兒滿百天，並首次透露胡歌愛女的小名叫「小茉莉」。工作室還大方分享了「小茉莉」的百日伴手禮。（點看照片）

胡歌工作室在微博寫道：「初見欣喜，在暖意洋洋的春天裡，小茉莉滿百天啦！願你在今後成長的路上有溫暖相伴，茁壯成長！ 」胡歌為愛女取名「小茉莉」，粉絲聽後都超喜歡，紛紛留言祝福：「小茉莉名字香香軟軟，很適合兔寶寶。「祝小茉莉健康快樂長大！」

在「小茉莉」的百天伴手禮中，附有一張賀卡，胡歌以女兒的口吻寫道：「我是小茉莉，我來到這個世界已經一百天啦，謝謝大家給我的關愛和祝福，在未來的日子裡，我會努力做一顆好種子，牢牢紮根向陽生長。」

「小茉莉」百日禮的所有禮品，整體色調清新柔和，與「小茉莉」的名字十分搭配。據「新浪娛樂」披露，圖片顯示禮品從左至右分別是318元（人民幣，下同）的香水、288元的甜點、433元的小種茶葉、320元沐浴露、520元的馬克杯以及318元的永生花。

雖然胡歌夫婦所選的百日禮並非頂尖奢侈品牌，但每一樣價格也都不低，且涉及到了生活中的很多方面。

此前「小茉莉」滿月時，胡歌夫婦也有精心準備喜糖禮盒，且被網友扒出同款，價格還不到100元。如今再看胡歌夫婦為女兒準備的百日禮，價格超過2,000元。

胡歌1月31日在微博官宣與「非公眾人物」的妻子已結婚並生下女兒，並向外界致歉表示，「為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣，望大家多多包涵。」儘管胡歌不希望外界打擾其家人，但很快其妻子的身分就被網民扒出是其執行經紀人黃曦寧。

初為人父的胡歌，前不久首次談論妻女時形容：「第一次抱女兒的時候感覺就像抱一塊豆腐，怕晃壞了。」並透露，一次拍夜戲，妻子發女兒的睡顏照給他看，他被女兒「剛剛來到這個世界上，沒有受到任何污染」的那種純淨感動灑淚。

對於胡歌當爸後的狀態，其同窗好友袁弘受訪時曾表示：「真的能感受到胡歌的快樂，胡歌現在完全是跟以前不一樣的快樂，以前的小憂鬱都煙消雲散了。」

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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