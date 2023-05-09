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（中央社記者江明晏台北9日電）王品集團董事長陳正輝女兒陳渝媃將以公司法人代表身分進入董事會。面對外界猜測是為女兒鋪路接班，陳正輝首度回應指出，主要是考量股權永續性，目前沒規劃女兒接班，而且「她現在也不願意」。

王品集團將於6月15日舉行股東會，並進行董事改選。王品今天舉行董事會，會中討論董事候選人名單。

攤開王品新一屆董事提名名單，今年4月1日退休的前副董事長李森斌已不在其中，董事陳正輝、董事蘇國垚為續任，新提名的樂恆公司是投資公司，據了解會由代表人陳渝媃，也就是陳正輝的二女兒出任，引發外界對「王品公主」啟動接班布局的聯想。

面對外界猜測，陳正輝首度回應傳聞。他對中央社記者表示，確實會希望女兒進入董事會，「至少我如果退休了，或是我有一天發生意外、有人接手，她還能代表我們家控股，這公司才可以繼續下去」。

他強調，董事的安排是為了股權的承接，以股權的永續性支持專營經營團隊，成為後盾，未來公司營運仍會以專業團隊作為主要經營決策的依據。

陳正輝期望，女兒能透過進入董事會熟悉業務，「由專業經理人經營是好的」，但如果她不了解經營狀況，連判斷專業經理人是否勝任都有問題。

至於此舉是否意味打算為女兒鋪一條接班布局的路，陳正輝坦言「現在沒有規劃」，透露目前29歲的女兒「現在也不願意」。

陳正輝直言，公司如果要永續發展，一定要有一個大股東進入董事會控制公司，餐飲業股本向來不高，王品股本也才新台幣7.69億元，有心人士只要買掉1/3股權，就變成最大的股東，不排除會發生經營權危機，根本無法談永續經營。

陳正輝目前持股王品3801張，去年年報顯示，代表人為陳渝媃的樂恆投資公司持股約4742張，合計陳正輝家族持股是最大股東，也是改選後，王品董事會中唯二有持股的董事。

王品過去的決策單位被稱為「6人小組」，創辦人戴勝益之外，王國雄、楊秀慧、曹原彰已相繼離職，前副董事長李森斌則在今年4月1日退休，根據公開資訊顯示，目前仍保留2449張持股。

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此外，王品此次提名的董事名單中有3名董事和4名獨立董事，原本的獨董紀政、吳文欽（吳念真）都已任期屆滿，繼續被提名的獨董候選人是政大科技管理與智財研究所教授邱奕嘉；新提名的3名候選人分別為現任中信法律事務所主持律師、伊甸殘障基金會義務律師吳紹貴，勤敏會計師事務所主持會計師簡敏秋，目前也擔任黑松公司獨董，以及台灣飛利浦前董事長陳百州。

陳正輝表示，這樣的獨董專業背景堅強，有教授、律師和會計師，他也看重陳百州具有國際公司歷練，期望透過他們來協助王品公司治理，讓王品不只接地氣，更要成為與國際接軌的集團。（編輯：林淑媛）1120509