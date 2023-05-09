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（中央社記者潘姿羽台北9日電）部分立委期待設立國家主權財富基金，投資關鍵技術，央行對此持保留態度，直言若遵循聖地牙哥原則，將難以進行政策目的投資，因此想要取得關鍵技術等作法，恐難以實現。

立法委員吳欣盈、羅明才主張台灣應設立主權財富基金，提案修正央行法第20條、第33條；立法院財委會也將於10日召開公聽會，就外匯存底制度進行討論。

中央銀行今天出爐的書面報告，就公聽會題綱提出簡要說明，內容提到聖地牙哥原則的利弊。

央行解釋，早期由於主權財富基金擁有龐大的資金，但投資目的與意圖不明，容易引起被投資國有關國家安全與經濟利益的疑慮。

考量主權財富基金在國際金融市場上的影響力漸增，以美國為首的西方國家透過國際貨幣基金（IMF）等國際組織提出倡議，建議國際間應針對主權財富基金投資訂定規範。2008年，26個主權財富基金便在IMF協助下成立工作小組，並提出了聖地牙哥原則。

央行指出，聖地牙哥原則是一套適用於主權財富基金的自願性指導原則，有利於提高公司治理程度，降低外界疑慮與不良觀感；其弊則是限縮投資自主性，政府將難以藉由主權財富基金，進行帶有政策目的的投資。

央行表示，有關國內部分專家學者建議透過主權財富基金，取得關鍵技術發展戰略產業，或是這次修正草案總說明中所提出，投資世界優秀關鍵企業的股權，藉由參與董事會獲得高層次全球軟性外交的機會，幫助國家政策推展等做法；若遵循聖地牙哥原則，上述作法恐與聖地牙哥原則的精神與訴求悖離，而難以實現。

對於台灣是否應設立國家主權財富基金，央行重申立場，對政府設立主權財富基金向來持正向、開放的立場，但建議應訂立專法規範。

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針對討論題綱關注外匯存底最適數額，央行指出，新加坡參考國際指標與自身國情，將最適外匯存底規模，設定在外匯存底對國內生產毛額（GDP）比率的65%至75%區間內；2022年底台灣外匯存底GDP比率為73%，同樣在此區間。

而美元地位弱化的影響，央行說，近年來美元仍在全球經濟金融活動中扮演最主要國際貨幣角色，美國公債市場流動性無虞，利率上升，有助央行提升收益。（編輯：張良知）1120509