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（中央社記者韓婷婷台北9日電）葡萄王生技第1季合併營收新台幣22.2億元，年增8.14%，每股盈餘（EPS）1.89元，成長18.9%，主要受惠台灣母公司、上海葡萄王及子公司葡眾3大事業體均成長，帶動集團營收獲利齊揚。

葡萄王今天董事會通過2023年第1季財務報告，合併營收22.2億元，年增8.14%；營業毛利17.8億元，營業毛利率80.2%；營業淨利4.8億元，年增14.3%；EPS 1.89元，較去年同期成長18.9%。

葡萄王表示，3大事業體首季營收及獲利表現，主要在上海葡萄王疫後整體市場經濟逐漸恢復，帶動營收回穩雙位數成長13.37%；子公司葡眾對比去年高基期的條件下，第1季仍較去年同期成長5.59%；母公司海外代工業績暢旺，加上自有品牌新產品、新通路助攻，第1季營收年增24.21%。

葡萄王表示，集團未來自有品牌策略將調整，以行銷資源做最有效的利用，使營收與獲利達到最佳平衡。

此外，葡萄王也同步公布4月合併營收7.9億元，年減4.68%。累計今年1至4月合併營收30.1億元，年增4.45%。

上海葡萄王4月營收對比去年封控時期同期成長153.38%。上海葡萄王指出，隨著天氣漸暖，口服美容類的相關產品需求增加陸續有新品上市，目前代工訂單的接單情況穩定，預估業績將維持成長趨勢。

母公司台灣葡萄王表示，4月維持成長力道，代工業務仍以乳酸菌為主軸，持續朝多元化產品開發，單月業績年增近70%；自有品牌機能飲品及纖體新品雙雙在新代言人加持，帶動線上、線下通路熱銷，成為台灣品牌業績持續穩定成長動能。

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子公司葡眾指出，對比去年同期疫情期間，益生菌及提升保護力熱銷，4月營收年減12.82%，不過隨著4至6月為旺季，營收預期仍朝既定的方向前進。

葡萄王表示，日前公布「第9屆公司治理評鑑」結果，葡萄王於928家受評上市公司中連續3年入列前5%企業。並將ESG納入整體經營，推動ESG委員會轉型、RE100倡議、氣候相關財務揭露TCFD supporter等計畫，領先政府規範提早導入溫室氣體盤查系統。今年也簽署加入SBTi科學基礎減碳目標倡議。（編輯：趙蔚蘭）1120509