台股於周三 (5/10) 收 15641 點，下跌 85 點，成交量 1967 億。因美債上限衝擊台股，台股早盤開低後，沿路震盪至收盤。台積電 (2330-TW) 力守 500 元整數大關，鴻海 (2317-TW) 於收平盤，台股弱中透強，盤面由消息面主導，一旦美國共和黨與民主黨，兩黨協商提高美債上限後，利空消化後，盤勢止穩，台股將重回多頭軌道。

萬寶投顧陳子榕表示，傳統 520 行情即將來臨。何謂 520 行情? 在 520 總統就職是國家的盛事，在這舉國歡騰的日子裡，執政者為了營造勝利的氣息，以及舉世同歡的景象，通常會透過行政方式或財政手段來活絡股市，進而達到股票翻紅。那 520 行情又該押寶那些股票呢? 每年到了 520 前夕，政策作多的個股，走勢相對強勁。今年也不例外，熱門的政策股包括了軍工股、綠能股、內需股、生技股、碳權股等。

軍工股，受惠國防自主政策且 2023 年國防預算增至史上最高的 5863 億元，占 GDP 的 2.4%。軍工股漲勢一發不可收拾，多檔股票被處置交易成為家常便飯，但也抵擋不住其漲勢，雷虎 (8033-TW)、寶一(8222-TW)、千附精密(6829-TW)、全訊(5222-TW) 等，今年漲幅超過一倍以上的大有人在。軍工族群，短線雖然漲幅大，不過近期陷入整理，對於未來十年地緣政治緊張局勢恐怕仍無解，中長線仍看好軍工族群未來展望。

內需股，全民共享普發 6000 元的商機，最近炒的沸沸揚揚，吃喝玩樂股、餐飲、飯店、旅行社等觀光類股吸引買盤進駐，八方雲集（2753-TW）、六角（2732-TW）、王品（2727-TW)、雄獅（2731-TW）、雲品（2748-TW）等，短線有價差。

萬寶投顧陳子榕指出，碳權股，自 ESG 概念之後，各種節能減碳的政策及商機也蓬勃發展，這股風氣也吹進了台股，自總統蔡英文宣布提出台灣將成立碳權交易所，碳權概念股漲聲如雷，華紙 (1905-TW)、正隆(1904-TW)、農林(2913-TW) 等，紛紛大漲表態，這些股票多有大批的森林資源，可產生碳匯在市場交易，或是積極推動減排措施。

雖然指數仍不脫震盪整理，但俗話說: 橫盤出飆股，陳子榕再推薦以下三檔股給大家參考：全訊、立端、伊雲谷。

伊雲谷 (6689-TW)，3 月合併營收 7.94 億元 年增 6.44%。近期宣布與亞馬遜網路服務 AWS 簽署戰略合作協議，雙方將攜手建立創新實驗室，加速推出 ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、數據分析及雲端安全等解決方案，協助企業加速雲端成長。

全訊 (5222-TW)，4 月營收 1.04 億元，攀上今年以來高點，月增 65.6%，年增 47.5%，首季每股純益 0.68 元。公司國防相關訂單多以政府標案為主，採複數年方式進行，公司國防用功率放大器(PA) 相關模組及次系統出貨量，近 3 年均維持在雙位數以上的年增率，目前國內國防軍工產品訂單能見度已達 2024 年。此外，挪威主權基金投資全訊，成為全訊前三大股東。

立端 (6245-TW)，3 月營收 7.19 億元年增 1.18%。與台達電(2308) 策略合作後，業績突飛猛進，因應業務擴張以及機敏產品輸美需求，該公司決斥資 2 千萬美元、約逾台幣 6 億元的規模增資美國子公司，據悉未來規劃 SMT 線的引進，美國廠將升級一條龍生產。立端將配發現金股利 4 元，股票股利 0.6 元。

四月波段股~ 雷虎 (8033-TW) 目前累積獲利 + 118%，你沒看錯，這是真實力量展現；立端 (6245-TW) 賺兩次 + 12% 和 + 19%，累計價差 33 元，十張獲利 33 萬元，波段繼續賺下去! 子榕老師要帶著會員們賺大的，趕緊加入子榕老師的行列，你也可以賺的很開心!

五月一開始子榕老師用三根漲停板跟大家打招呼! 91APP*-KY(6741-TW)出在漲停板! 虎門科技 (6791-TW) 又出在漲停板! 伊雲谷 (6689-TW) 一樣出在漲停板!!! 太厲害了!

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多，除了飆股不漏接外，從週一至週日還有非常棒的資料可以看，現在就立即加入她的粉絲團! 索取『雷虎第二』，希望能幫到大家，再衝一波大利潤!!

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