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（中央社記者吳柏緯上海10日電）中國宣布自7月1日起對於燃油車採取更加嚴格的排氣檢查標準。分析指出，此舉將促使汽車製造商在新規定發布前處理舊車款庫存。據統計，目前不符合新規的庫存車約有200萬輛。

中國生態環境部近日發布公告，7月1日起，全面實施「國六排放標準6b階段」，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準6b階段的汽車。

「國六排放標準」是「國家第六階段機動車污染物排放標準」簡稱，是中國為防治機動車汙染排放、改善環境空氣品質制定的國家標準。這項標準又分為a、b兩個階段，第一階段從2020年7月1日起，第二階段從2023年7月1日起，即為「6b階段」。

據公告指出，汽車生產、進口企業，應按中國「大氣汙染防治法」等有關規定，在車輛出廠或入境前公開車型排放檢驗資訊和汙染控制技術資訊，確保實際生產、進口的車輛符合要求。相關認證機構應依據國六排放標準6b階段頒發強制性產品認證證書。

公告也提到，在中國生產的新車，生產日期以機動車合格證的車輛製造日期為準，且合格證電子資訊應於今年7月1日0時前完成上傳；進口車方面，進口日期以貨物進口證明書簽註運抵日期為準；銷售日期以機動車銷售發票日期為準。

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據路透社報導引述國際信評機構惠譽分析指出，更嚴格的汽車排放標準將對汽車製造商、經銷商造成壓力，必須盡快處理不符合新標準的庫存車輛，可能會已大幅折扣的方式銷售這些庫存；中國汽車流通協會統計，截至3月底，全中國約仍有200萬輛庫存車不符合全新的標準。

「6b階段」也設定了寬限期，根據公告，針對部分未達測試標準的輕型汽車國六b車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至今年12月31日。（編輯：邱國強）1120510