好市多莓果A肝病毒5疑似個案都陰性 將監測至6月底

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好市多進口綜合莓檢出A肝病毒，衛福部表示，4月28日起通報急性A肝個案，共5例發病前曾食用好市多冷凍莓果，5例均檢驗陰性、排除急性A肝。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北10日電）好市多進口綜合莓檢出A肝病毒，衛福部表示，4月28日起通報急性A肝個案，共5例發病前曾食用好市多冷凍莓果，5例均檢驗陰性、排除急性A肝；好市多今天內須交檢討報告。

好市多莓果風暴，衛生福利部今天召開記者會說明目前處理情形與後續作為。衛福部次長王必勝表示， A型肝炎 A型肝炎小百科 A型肝炎是由A型肝炎病毒感染所造成的急性肝臟發炎。 潛伏期

15至50天 （平均為28至30天） 症狀

發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸。A型肝炎致死率約千分之三，造成死亡情形多半為猛爆性肝炎，通常發生於老年患者或有慢性肝病患者。 傳染途徑 攝入受污染的食物或水

人與人接觸傳染

血液傳染 是否會復發？

感染後產生的抗體（anti-HAV IgG）可延續終生，因而終生有抵抗力。雖然不會導致慢性肝炎，但有10-15％的病人在急性發病後6個月內有可能症狀復發。 預防方式 接種疫苗。一般接種2劑疫苗，免疫力可維持20年以上

注意飲水及飲食衛生，不可生飲、生食，尤其是生蠔或水產貝類

保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前須正確洗手

避免口對肛門的接觸、肛交行為等

食物製備者如廚師及餐飲從業人員、醫療照護者、嬰幼兒保育工作者，應特別注意經常正確洗手等衛生觀念，避免感染及傳播 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 病毒不是邊境檢驗常規項目，這次是監控國際食品警訊而主動擴大採檢；至於為何針對高雄，因好市多總公司在高雄，公文與總公司往返再轉給分公司。

食藥署長吳秀梅指出，事件發生就找好市多來了解、要求提改善報告，高雄市衛生局也已依「食安法」裁罰新台幣750萬元，並要求業者在調查結果未出爐前，不會開放進口。

給好市多提交報告的期限到何時，王必勝說，先前就告知業者，今天是最後1天。

吳秀梅簡報表示，3月19日收到美國食品藥物管理局（FDA）發送產地墨西哥「冷凍有機草莓」受A肝病毒污染食品回收警訊事件，當天就查詢國內無相同批次產品輸入紀錄，3月20日透過消費者紅綠燈發布國際警訊。

吳秀梅說，食藥署擴大各國莓果產品邊境檢驗A型肝炎病毒，後續在邊境攔截3批產地為智利的問題產品，全數依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署並啟動後市場稽查。吳秀梅表示，4月11日會同高雄市政府衛生局前往好市多總公司稽查及抽驗不同批次的案內產品共5件，好市多公司將同品項的全部產品預防性下架。

民眾憂心染疫風險，疾管署副署長羅一鈞說明，因為是手摘，人工有帶病毒或環境水源遭污染，冷凍不能消滅病毒，但吃下去得病的可能性不高，即使有帶病毒濃度高低、是否染疫過、有沒有打過疫苗等，都會影響染疫風險，如果有吃過，14天內可以評估是否自費接種疫苗必要性。

疾管署表示，自4月28日起已請各縣市衛生局針對急性病毒性A型肝炎通報個案進行疫調時，加問冷凍莓果相關飲食史，並回溯調查今年度本土個案有無冷凍莓果相關飲食史。

截至5月9日上午，共計32例本土確定病例，依疫調結果尚無人曾食用這次事件好市多相關冷凍莓果。另4月28日起通報急性A肝個案，共有5例發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果，5例均檢驗陰性、排除急性A肝，將持續監測至6月底。（編輯：李亨山）1120510

高雄好市多進口綜合莓檢出A肝病毒。（圖取自食藥署網頁mohw.gov.tw）