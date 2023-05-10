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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北10日電）好市多莓果驗出A肝病毒，行政院消保處今天表示，因好市多總公司在高雄，已聯絡高雄消保官會同食藥署等相關單位與好市多會面，希望在5月11日前提出賠償方案。

好市多莓果風暴，衛生福利部今天召開記者會說明處理情形與後續作為。衛福部次長王必勝表示，莓果相關事件牽涉食藥署、疾管署與消保處，儘管目前觀察到與食用冷凍莓果的關聯性低、風險低，但仍會積極追蹤處理。

行政院消保處簡任消保官王德明表示，已在行政院消費者保護會網頁建置「好市多冷凍莓果污染資訊專區」，提供「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出 A肝 A型肝炎小百科 A型肝炎是由A型肝炎病毒感染所造成的急性肝臟發炎。 潛伏期

15至50天 （平均為28至30天） 症狀

發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸。A型肝炎致死率約千分之三，造成死亡情形多半為猛爆性肝炎，通常發生於老年患者或有慢性肝病患者。 傳染途徑 攝入受污染的食物或水

人與人接觸傳染

血液傳染 是否會復發？

感染後產生的抗體（anti-HAV IgG）可延續終生，因而終生有抵抗力。雖然不會導致慢性肝炎，但有10-15％的病人在急性發病後6個月內有可能症狀復發。 預防方式 接種疫苗。一般接種2劑疫苗，免疫力可維持20年以上

注意飲水及飲食衛生，不可生飲、生食，尤其是生蠔或水產貝類

保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前須正確洗手

避免口對肛門的接觸、肛交行為等

食物製備者如廚師及餐飲從業人員、醫療照護者、嬰幼兒保育工作者，應特別注意經常正確洗手等衛生觀念，避免感染及傳播 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 病毒案最新資訊，消費者可要求退貨、醫療賠償及委由消保團體提團體訴訟。

王德明指出，事件發生後，立即發文全國消保官，若接獲申訴要加速處理，協助消費者求償，目前接獲32件申訴案，另外透過各地方政府消費者保護官管道，要求業者依法賠償相關醫療及疫苗費用。

由於好市多總公司在高雄，王德明說，已聯絡高雄消保官，會同食藥署等相關單位，與好市多會面處理求償，包括簡短報告回收情形、收回條件及後續賠償等，希望等5月11日前作出賠償方案，呼籲好市多儘快提出，以避免後續糾紛。

在團體訴訟部分，王德明強調，已與台灣消保協會及消費者文教基金會這兩大消費者保護團體聯繫，不排除替消費者打團體訴訟，同時函請衛生福利部研議團體訴訟經費補助事宜。

此外，食藥署主動與優良消保團體溝通，若有團體訴訟需求，食品安全保護基金可予以補助。

王德明重申，日後消費者如無法獲得妥適處理，政府將儘速請優良消費者保護團體提起團體訴訟，如欲提起團體訴訟的消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。

好市多日前進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性，引發各界關注。（編輯：李亨山）1120510