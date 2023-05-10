【5.10役情最前線】加拿大驅逐中共外交官 傳有意加入​AUKUS​軍事聯盟

加拿大驅逐中共外交官 傳有意加入​AUKUS軍事聯盟​

我們之前報道過，加拿大議員莊文浩指控中共國安騷擾他在香港的家人，政府知道情況但沒有作為。當地媒體也爆出，該行動背後，中共駐多倫多總領館外交官趙巍有份參與。事件引起輿論批評後，加拿大政府周一（8日）將趙巍列為「不受歡迎的人」，宣布驅逐出境。而中共周二（9日）就宣布反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，要求她離開中國。

加中兩國掀起的新一輪外交風波，引起大批中國網民關注。不少人認同中共所謂的「對等」反制措施。

還有大批中國「小粉紅」出征，在網上呼籲增加反制力度，抵制加拿大產品，以及加徵「驅逐」稅。其中，多間近年以中國作為主要拓展市場的加拿大品牌再被提及，包括奢侈羽绒品牌「加拿大鵝」（Canada Goose）、知名運動品牌「lululemon」等。

與此同時，加拿大《環球郵報》就報道說，加拿大正在尋求與澳洲和英國一起加入美國領導的AUKUS軍事聯盟，這個聯盟是為了在印度-太平洋地區威懾中共而制定的。

報道指出，雖然加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）此前曾表示，渥太華對這個在2021年訂立的安全公約不感興趣，但兩名不願透露姓名的官員周一告訴《環球郵報》，加拿大已經改變主意，現在正尋求加入。

當被問及官員們是否已提交正式申請時，加國國防部長阿南德（Anita Anand）周一回應說，「加拿大對與我們最親密的盟友，在人工智能、量子計算和其它具有國防關係的先進技術方面進一步合作非常感興趣。」

報道指加拿大現在正在等待，看AUKUS三方對它的參與有何反應，也有消息指，加拿大已經與每個成員分享情報，如果它被納入其中，可以擴大合作。

這次是華為孟晚舟事件以來，中共與加拿大關係再度變得緊張，究竟之後會有甚麼樣的進展，我們會為大家跟進報道。

CNN主播回擊中共媒體人 一日內引130萬網民圍觀

不知大家有沒有發現一個規律，就是中共外交官和「小粉紅」等等的習慣性挑釁，總是能搬起石頭砸自己的腳，給中共幫倒忙。

近日美國有線電視台CNN主播塔珀（Jake Tapper）回應中共喉舌媒體人陳衛華的推文，在短短一天時間內就吸引了上百萬名網民關注。

塔珀在5月7日發布的推文中說：「為了回擊被中國共產黨官僚/種族滅絕捍衛者控制的陳衛華，以下是我們在CNN的The Lead節目播出的十個故事，關於陳衛華聽命的政府所犯下的侵犯人權的可怕行為，還有更多。」

陳衛華是中共中宣部控制的《中國日報》歐盟分社社長。塔珀的推文是在回應陳衛華前一天在Twitter上的侮辱和挑釁。

截至8日下午5時，塔珀的推文一天內引來超過130萬人圍觀。塔珀在過去一段時間推出名為「中國牆後面」（behind China’s wall）的系列影片，揭露中共治下的各種亂象。

他貼出的影片包括2021年2月，CNN播出的受傷維吾爾族婦女講述在中共政府拘留營中遭遇的輪姦和毆打。2021年12月塔珀對中國網球明星彭帥消失事件的關注和批評。2022年2月塔珀批評北京在冬奧會上選擇維吾爾族運動員當火炬手，是為了向世界掩蓋中共壓制自由的行為。同月節目介紹中共政府如何控制和影響美國荷里活。以及2022年12月，北京科技公司字節跳動旗下的TikTok公司高管在受訪時多次拒絕了塔珀的置評要求，塔珀請他對中共政府集中營對待維吾爾人的問題進行表態。TikTok美洲公共政策負責人貝克曼（Michael Beckerman）不斷躲閃，並稱「這不是我關注的重點」。

這次事情的起因是陳衛華的一則推文引起的，他在推文中說：「傑克·塔珀是個無聊的白癡，他問中國是否會利用可能出現的美國債務違約。如此愚蠢的麥卡錫主義問題。他是否還會問中國是否會利用美國的大規模槍擊事件？還是利用不斷下降的CNN收視率？管好你自己的問題。」

海外華裔網民則嘲諷陳衛華的推文說，「搞笑的是，陳對CNN的收視率如此痴迷。他為（中共）國有報紙《中國日報》工作。很少有人買這個媒體的賬。如果沒有國家資助，它會在一小時內關門。」

很多網民留言支持塔珀，有網民說：「謝謝你挺身而出對抗中國共產黨及其喉舌！」有人說：「繼續做好你的偉大工作，追究中共政權的責任。」還有人建議，「應該將陳從歐洲送回國。他不應該一邊享受着我們的自由，一邊試圖通過他的間諜活動來破壞我們的自由。」

習近平首辦與中亞五國峰會 專家分析挖莫斯科牆腳？

俄烏戰爭仍在持續，普京正陷入自己發起的侵略戰爭中無暇抽身，最近中共官方突然宣布，習近平將在西安與中亞五個前蘇聯共和國的領導人舉行首次峰會。

有專家分析說，這是中共在挖莫斯科牆腳，試圖加大傳統上屬於俄羅斯勢力範圍的地區影響。為甚麼這麼說呢？

一直以來，中亞國家都是俄羅斯的傳統勢力範圍和敏感點。習近平去年9月時，在疫情爆發以來的首次出訪，就先到了哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，當時就有挖莫斯科牆腳的猜測。

而這次中共外交部稱，中國——中亞峰會將於5月18至19日在陝西省西安市舉行。中共領導人習近平將主持峰會，哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦，以及烏茲別克斯坦五國的總統將與會。

中國問題專家王赫對大紀元表示，前蘇聯解體之後，俄羅斯把中亞作為後院，中共一直在搞滲透，但還不敢公開挑戰俄羅斯在中亞的影響力。因為在2022年之前，俄羅斯在該地區一直很強勢。「比如2022年1月份的哈薩克（衝突）事件，俄羅斯出兵，很快控制住了。俄羅斯一直到2022年對中亞都是很強硬、很敏感的。但是俄烏戰爭發生之後，俄羅斯的勢力就急劇地衰退了。」

王赫表示，近年中共加大在俄羅斯遠東的合作開發，與此同時中共的勢力開始大規模地進入到中亞地區。

位於台灣的南華大學國際事務與企業學系專任副教授孫國祥對大紀元表示，習近平要主持中亞峰會，某種程度上是在困境中試圖突圍，主要是因應美國在中國東邊的布局。「蔡英文總統過境美國之後，韓國總統尹錫悅、菲律賓總統馬科斯都相繼訪問美國，美國重新建構鞏固它在中國東邊的海岸線，第一島鏈的聯盟更進一步，對中共而言都是有高度壓力的。」

他認為再加上日本跟韓國之間關係解凍，日韓領導人「穿梭外交」重新啟動，這邊習近平就要主持中亞峰會，是非常典型的所謂鞏固基本盤做法。

孫國祥說，顯然中亞對中共非常重要，因為美國國務卿布林肯也在一些場合暗示美國不應該放棄中亞國家，重新開始要經營美國跟中亞國家的關係。所以習近平這次似乎要建築起中國後方以威權主義國家為主的這個基礎。

他認為，習近平還可能借這次峰會，試圖避免中亞國家出現真正民主化。習近平在去年的上合峰會上呼籲成員國相互支持，打擊外部勢力在成員國發動「顏色革命」。而中共如今的所為，很大程度是在和美國對著幹。因為美國如果重新做出努力，有可能讓中亞國家出現跟中國不同調的情況，所以習近平也要鞏固他自己的盟邦。

不過，王赫分析說，中共雖然想加大對中亞的影響，但在中亞卻面臨民眾的不信任。

他表示，由於整個中亞的歷史環境相當的複雜，中亞國家雖然靠近中共，但還是會有所提防。「中亞國家對中共在心理上並沒有多少認同感。即使現在俄羅斯勢力消退了，中共經濟勢力進去了，但是在人心上，跟中共還是走不到一起去的。」

王赫表示，到目前為止「一帶一路」給中亞的國家並沒有帶來多大的好處。反而給當地民眾造成了很大的困擾，包括腐敗的輸出，讓當地民眾恨中國人，恨中國企業。另外中國企業造成環境污染，當地人也很反感。「像哈薩克斯坦時不時都會爆發反華遊行，反中共的遊行。」@